Alane Dias é a nova musa da Grande RioFred Othero / Divulgação

Publicado 06/09/2024 13:41 | Atualizado 06/09/2024 13:47

Rio - A ex-BBB Alane Dias vai desfilar como musa da Grande Rio no Carnaval do ano que vem. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da bailarina e modelo, em nota, nesta sexta-feira (6). O anúncio oficial, contudo, só será feito neste sábado (7), em um evento que será realizado em Belém, no Pará. Na ocasião, a rainha de bateria da escola de Duque de Caxias, Paolla Oliveira, o destaque de chão David Brasil e membros da diretoria também estarão presentes.

"Estou muito honrada em ser musa do Carnaval da Grande Rio em uma homenagem ao meu Pará. Poder representar meu estado e ajudar a levar a nossa cultura para a maior festa popular do mundo vai ser incrível. Sou bailarina, amo dançar e o carimbó tem muito do molejo do samba, então acho que vou tirar de letra essa parte. Mas é preciso ter fôlego para todo o percurso do sambódromo, então vou me dedicar cada vez mais aos exercícios", afirma Alane.

No Instagram, Alane também falou sobre novidade. "Amanhã é um grande dia e eu vou poder contar para vocês sobre esse convite e sobre a honra que é ser musa de uma escola de samba que vai falar sobre o meu Pará. Gostaram da novidade? É o Pará na Sapucaí".