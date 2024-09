Encontro reuniu intérpretes e casais de mestre-sala e porta-bandeira - Divulgação / Eduardo Hollanda

Publicado 06/09/2024 09:19

Rio - A Liga Independente das Escolas de Samba (Liesa) recebeu, nesta quinta-feira (5), intérpretes e casais de mestre-sala e porta-bandeira de escolas de samba, para ouvir reivindicações e discutir ideias que possam aprimorar questões de logística do Carnaval.

Na visão do presidente da entidade, Gabriel David, a reunião foi importante para melhorias na organização. "Conversar diretamente com os artistas que fazem o Carnaval é muito importante para aprimorarmos ainda mais a nossa organização. As portas da minha sala e a de todos os diretores da Liga estão sempre abertas para receber vocês."Rute Alves, porta-bandeira e atual campeã do Carnaval com a Viradouro, elogiou a iniciativa. "Agradeço, em nome não só dos primeiros casais, mas também dos segundos e terceiros". Ela acredita que as melhorias na logística tem tudo para deixar um legado importante.Para o cantor Tinga, da Vila Isabel, o encontro foi importante porque pela primeira vez a Liga buscou ouvir as demandas dos artistas. "Estamos todos muito agradecidos e felizes por estarmos aqui. Essa é a primeira vez que somos convidados para um encontro como esse para falarmos sobre as nossas ideias", declarou o artista.Igor Sorriso, intérprete do Salgueiro, também elogiou o evento: "Nos sentimos acolhidos", disse.