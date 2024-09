Simpósio busca aprimorar julgamentos de desfiles do Grupo Especial - Divulgação

Publicado 03/09/2024 08:37

Rio - A Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa) iniciou, nessa segunda-feira (2), na sede da entidade, uma série de encontros para debater o julgamento do Carnaval. O primeiro dia de simpósio reuniu jurados do último desfile do Grupo Especial e representantes das agremiações para realizar reflexões sobre os quesitos Enredo e Alegorias e Adereços.

"Essa é uma ótima oportunidade para que os profissionais envolvidos possam debater a possibilidade de melhorias no julgamento dos próximos anos", ressaltou o presidente da Liesa, Gabriel David. "O intuito é permitir um julgamento que se aproxime da realidade, visando o resultado mais justo possível", completou o coordenador de jurados da Liesa, Thiago Farias.

Vale ressaltar que o corpo julgador para 2025 ainda não está definido. A coordenação recebeu, durante o mês de julho, currículos de novos profissionais interessados em participar e está em fase de análises.

Ao longo deste mês, todos os quesitos passarão pelo simpósio.