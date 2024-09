Marcéu Pierrotti e Júlio Oliveira, interpretam Ennis Del Mar e Jack Twist, em ’O Segredo de Brokeback Mountain - Divulgação

Publicado 24/09/2024 05:00

Rio - Sucesso nos cinemas e vencedor de três Oscars, "O Segredo de Brokeback Mountain" ganhou uma versão teatral brasileira. O espetáculo, baseado no conto da escritora Annie Proulx, está em cartaz no Teatro das Artes, na Zona Sul do Rio, e retrata a história de amor entre dois cowboys no interior dos Estados Unidos na década de 60. A peça ainda promove reflexões sobre intolerância, medos, fragilidades e afeto.

O ator Marcelo Brou foi quem teve a ideia da produção depois de assistir a peça em Londres. Ele, então, entrou em contato com Moacyr Góes convidando-o para dirigir a primeira montagem do texto no Brasil. Marcéu Pierrotti e Júlio Oliveira, intérpretes de Ennis Del Mar e Jack Twist, foram escolhidos em audições criteriosas. Nas telonas, Jake Gyllenhaal e Heath Ledger viveram os personagens icônicos.

Na trama, Ennis busca ganhar dinheiro para se casar com a namorada. Durante semanas isolados, ele e Jack iniciam um relacionamento amoroso e transformador. "A peça explora a vida desses personagens ao longo de 20 anos, destacando a complexidade de seus sentimentos e desafios. Ennis é um homem que não consegue compreender completamente o que se passa dentro dele, suas emoções e desejos. Ao mesmo tempo, ele lida com o medo de assumir isso perante a sociedade. A trama fala sobre traumas, a educação machista e preconceituosa, e como isso marca a vida dos dois personagens", afirma Marcéu.

Júlio dá detalhes sobre Jack Twist, que sonha em ser cowboy, e aponta uma semelhança entre eles. "É o tipo de pessoa que a vida machuca por viver com intensidade. Esse é o principal ponto que nos aproxima. É uma responsabilidade imensa dar vida a um papel tão marcante no cinema, interpretado de forma magistral por Jake Gyllenhaal, que foi premiado por esse personagem", ressalta o artista, conhecido por papéis em novelas da Globo, Record e SBT.

Ele ainda frisa que a adaptação para o teatro difere do longa-metragem, exibido em 2006. "O filme, por meio da edição, direciona o espectador para onde ele deve olhar. No teatro, isso não acontece. Nosso espetáculo tem várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, o que permite ao público ter diferentes percepções, algo que no filme era mostrado apenas em closes. O filme também é uma adaptação do conto, enquanto a peça é mais fiel ao original. Existem cenas que revelam curiosidades sobre os personagens, que no cinema ficam em aberto", explica.

A produção também se aprofunda em questões que não foram exploradas no filme. "O espetáculo aborda o sofrimento da vida e a proibição do amor entre os dois homens", enumera Júlio, que elogia o trabalho feito pelo diretor Moacyr Góes. "Teve muito cuidado em contar essa história sem cair em um conteúdo apelativo. Ele não permitiu que nos desviássemos desse cuidado, mas sem perder o erotismo que o espetáculo propõe, o que é muito importante".

"O segredo de Brokeback Mountain"

Temporada estendida até dezembro

Quartas e quintas-feira, às 20h

Local: Teatro das Artes

Endereço: Rua Marquês de São Vicente, 52 - Shopping da Gávea

Ingressos: R$120 (inteira)

Classificação etária: 16 anos