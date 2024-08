Stella Maria Rodrigues homenageia Emilinha Borba em musical no Rio - Divulgação

Publicado 30/08/2024 14:59

Rio - A cantora e atriz Stella Maria Rodrigues sobe ao palco do Teatro Claro Mais, em Copacabana, neste sábado (31), para homenagear o centenário da saudosa Emilinha Borba no musical "A Rainha do Rádio Emilinha". No espetáculo, a artista interpretará mais de 30 grandes sucessos da cantora, que se estivesse viva, completaria 101 anos na data especial. Ela faleceu aos 82 anos, em 2005, em decorrência de problemas cardíacos, em sua casa no Rio.

"Vai ser uma bela festa de aniversário, cheia de emoções. Vocês vão entrar no túnel do tempo e relembrar as músicas e marchinhas mais marcantes. Quero que todos saiam cantando e que escutem mais rádio e os artistas da época. Vai ser um grande baile de Carnaval", adianta Stella.

Para quem não lembra, Emilinha iniciou a carreira em 1937 e se tornou a maior estrela da Rádio Nacional em 1949, mesmo ano, que gravou a marcha "Chiquita Bacana" (primeiro lugar nas paradas de sucesso). Após Marlene, uma cantora novata, sugir e vencer o concurso de Rainha do Rádio, uma rivalidade ente as duas foi criada pelos fãs. Além de marchinas, Emilinha gravou sambas, baiões e boleros.

"Emilinha Borba foi importante na minha carreira. Fiz o espetáculo 'Emilinha e Marlene' há muito tempo e, quando ele terminou, esse foi o primeiro musical que produzi. Tem um valor mais do que profissional, é algo afetivo. O fã-clube da Emilinha é sempre presente. Vamos comemorar o centenário no aniversário de 101 anos dela, que, na verdade, só acaba no último dia do ano, então ainda vale", comenta a atriz.

Stella adianta que o público será surpreendido pela produção desde a chegada ao local. "Na entrada do teatro, o público poderá conferir uma pequena exposição de objetos pessoais de Emilinha. As roupas e outras peças em exibição são do acervo do fã-clube de Emilinha, gentilmente cedidas para a apresentação. E é muito legal, porque os fãs dela sempre ficam na primeira fila, jogam papel picado—não é confete, não. Eles cortam folhas de revistas em quadradinhos. Eu perguntei se não seria melhor comprar um saco de confete, mas eles disseram que não tem o mesmo efeito emocional do papel picado."

Ela ainda cita a participação do ator Fabrício Negri e Dona Déa Lúcia, mãe do saudoso Paulo Gustavo, que faleceu em 2021, vítima da Covid-19, no musical. "No meio do espetáculo, recriamos um trecho do programa César de Alencar, interpretado pelo Fabrício. Em todos os programas, o César levava diversos convidados. Conversando com o Fabrício, pensamos em quem chamar para a festa e decidimos convidar a Dona Déa", declara. Apesar de não cantar há muito tempo, Déa resolveu aceitar o desafio. "Vai ser um improviso; temos um pré-roteiro para esse momento, mas o que vai acontecer na hora, só Deus sabe", afirma Stella, aos risos.

"A Rainha do Rádio Emilinha"

Data: Sábado (31), às 17h

Local: Teatro Claro Mais RJ

Endereço: Rua Siqueira Campos 143, Copacabana

Ingressos: Balcão 2: R$ 39,60 (inteira); Balcão: R$ 100 (inteira); Frisa: R$ 140; VIP: R$ 140 (inteira)

Classificação etária: Livre