Rio - Enfim, sextou! A programação do fim de semana está recheada de coisa boa e bem diversificada. Um dos destaques é o show de Alceu Valença, nesta noite, no Qualistage, na Zona Oeste do Rio. O cantor promete animar o público ao som de seus maiores sucessos como "Morena Tropicana", "Anunciação", "La belle de jour", "Girassol" e muito mais.

Na mesma região, Fagner sobe ao palco do Teatro Multiplan, a partir das 20h. No repertório, o artista cearense entoará sucessos como "Borbulhas de Amor", "Espumas ao Vento" e "Canteiros". Acompanhado pelo seu violão, o cantor também vai relembrar sua trajetória com canções como "Noturno (coração alado)", "As Rosas Não Falam", de Cartola, e os poemas musicados de "Florbela Espanca".

Sábado, Chrigor (Exaltasamba), Netinho de Paula (Negritude Jr.) e Marcio Art (art Popular) fazem show juntos no projeto criado por eles, "Samba 90 Graus", com os maiores sucessos do repertório de seus grupos originais. No Espaço Hall, ninguém vai ficar parado nas apresentações de Pixote e Vitinho.

Já no Vivo Rio, na Zona Sul, Tim Bernardes apresenta os sucessos do álbum "Mil Coisas Invisíveis", indicado ao Grammy Latino 2023, como o Melhor Álbum de Música Popular Brasileira. "Eu estou bem animado para fazer esse show. O Rio foi a primeira cidade que eu toquei com o 'Mil Coisas Invisíveis'. Eu estreei esse disco lá, em 2022, e estou voltando só agora, com o show já muito mais amadurecido e tudo. E estou tocando num lugar muito maior do que os lugares que toquei as últimas vezes. É legal de ver a evolução dessa turnê", afirma o artista, em entrevista ao DIA.

Domingo, tem a roda Sambay, no Terrase Rio, com as participações de Evelyn Castro, Ludmillah Anjos e Philipe Carneiro, e show de Antonia Medeiros no Teatro Rival Petrobras, no Centro. Entre as dicas para a criançada, tem circo, experiência imersiva, exposição de dinossauros - feitos em lego - e mais. Confira a programação completa abaixo.

Shows

Fagner

Sexta-feira, às 20h

Local: Teatro Multiplan

Endereço: Shopping VillageMall - Av. das Américas, 3.900 – Barra da Tijuca

Ingresso: a partir de R$ 290



Alceu Valença

Sexta-feira, às 21h30 (casa abre 2h antes)

Local: Qualistage

Endereço: Av. Ayrton Senna, 3000 - Barra da Tijuca, Rio de Janeiro

Ingresso: a partir de R$ 70



Edu Krieger e Natalia Voss

Sábado, às 19h30

Local: Teatro Rival Petrobrás

Endereço: Rua Álvaro Alvim ,33 - Subsolo, Rio de Janeiro

Ingresso: a partir de R$ 50



Hoodoo Gurus, GANGgajang e RSPys - Australian Connection Festival

Sábado, a partir das 20h30

Local: Qualistage

Endereço: Av. Ayrton Senna, 3000 - Barra da Tijuca, Rio de Janeiro

Ingresso: a partir de R$ 190



Marco Rodrigo

Sábado, às 20h30

Local: Teatro Brigitte Blair

Endereço: R. Miguel Lemos, 51 - h - Copacabana,

Ingresso: a partir de R$ 45

Chrigor, Netinho de e Marcio Art - Samba 90 graus

Sábado, a partir das 21h

Local: Via Music Hall

Endereço: Rod. Pres. Dutra, 4200 – Parque Barreto, São João de Meriti – RJ

Ingresso: a partir de R$30



Tim Bernardes

Sábado, às 21h (a casa abre 2h antes)

Local: Vivo Rio

Ingresso: Avenida Infante Dom Henrique, 85, Parque do Flamengo - Rio de Janeiro

Ingressos: a partir R$ 90



Pixote e Vitinho

Sábado, a partir das 22h

Local: Espaço Hall

Endereço: Av. Ayrton Senna, 5850 – Barra da Tijuca

Ingresso: a partir de R$15



Evelyn Castro, Ludmillah Anjos e Philipe Carneiro - Roda Sambay

Domingo, a partir das17h

Local: Terrase Rio

Endereço: Av. Alm. Silvio de Noronha, 300 - Centro, Rio de Janeiro

Ingresso: Grátis até às 18h. Após, a partir de R$20



Antonia Medeiros

Domingo, às 19h30

Local: Teatro Rival Petrobras

Endereço: Rua Álvaro Alvim ,33 - Subsolo, Rio de Janeiro

Ingresso: a partir de R$ 50





Espetáculos



"Quimera"

Sexta-feira e sábado, às 19h

Local: Teatro Gonzaguinha

Endereço: Rua Benedito Hipólito 125, Centro

Ingresso: a partir de R$ 20



"O Auto do Bumba Meu Boi"

Sábado, às 17h

Local: Areninha Cultural Renato Russo

Endereço: Parque Poeta Manuel Bandeira s/nº, Cocotá/Ilha do Governador

Ingresso: a partir de R$ 20



Stand-up “Me perdi no que eu estava falando”, de Yuri Marçal

Sábado, às 20h

Local: Areninha Cultural João Bosco

Endereço: Av. São Félix 601, Vista Alegre

Ingresso: a partir de R$ 40



"A História de Kafka e a Boneca Viajante"

Sábado, às 20h, e domingo, às 16h.

Local: Teatro Municipal Ziembinski

Endereço: Rua Heitor Beltrão s/nº, Tijuca

Ingresso: a partir de R$30



"As Irmãs Madrigal"

Domingo, às 11h

Local: Arena Cultural Fernando Torres

Endereço: Rua Bernardino de Andrade 200, Madureira

Ingresso: a partir de R$15



"Silas de Oliveira - Voz, Poesia, Tambor"

Domingo, às 18h

Local: Arena Jovelina Pérola Negra

Endereço: Praça Ênio s/nº, Pavuna

Ingresso: Grátis



Stand-up de Paulinho Serra

Domingo, às 19h

Local: Areninha Cultural Terra

Endereço: Rua Marcos de Macedo s/nº, Guadalupe

Ingresso: a partir de R$ 30





Mais opções

Exposição "Entre Jardim e Cidade"

Sexta-feira e sábado, das 9h às 20h30

Local: Centro de Artes Calouste Gulbenkian

Endereço: Rua Benedito Hipólito 125, Praça XI

Ingesso: Grátis



Exposição "Ideias Radicais sobre o Amor"

De sexta-feira a domingo, das 11h às 18h (última entradas às 17h)

Local: Museu de Arte do Rio (MAR)

Endereço: Praça Mauá 5, Centro

Ingresso: a partir de R$ 10



"Experimenta Ciência"

De sexta-feira a domingo, das 10h às 18h (última entradas às 17h)

Local: Museu do Amanhã

Endereço: Praça Mauá 1, Centro

Ingresso: a partir de R$ 15



‘Era Uma Vez Adventure’

Sexta-feira, às 16h30 e 18h30; sábado e domingo, às 14h30, 16h30 e 18h30

Local: Via Parque Shopping

Endereço: Av. Ayrton Senna, 3000 - Barra da Tijuca, Rio de Janeiro

Ingresso: a partir de R$ 70 (sexta) e R$ 80 (sábado e domingo)



Circo Vostok

Sexta-feira, às 20h; sábados e domingos, às 16h30 e 19h30

Local: Via Parque Shopping

Endereço: Av. Ayrton Senna, 3000, Barra da Tijuca

Ingresso: a partir de R$ 40



Circo Robatiny Spectacular

Sexta-feira, às 20h30; sábado, às 16h, 18h e 20h30; domingo, às 16h e 18h

Local: Shopping Uptown Barra

Endereço: Av. Ayrton Senna, 5.500, na Barra

Ingresso: A partir de R$ 60

Encontro de Carros Antigos

Sábado, das 11 às 20h

Local: Recreio Shopping

Endereço: Av. das Américas, 19019 - Recreio dos Bandeirantes

Ingresso: Grátis



"Jurassic World by Brickman"

Sábado e domingo, das 9h às 18h

Local: AquaRio - 4º andar

Endereço: Praça Muhammad Ali - Via Binário do Porto, s/n - Gamboa

Ingresso: a partir de R$ 42 (apenas exposição)