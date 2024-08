Léo Santana - Leo Franco / Agnews

Léo Santana Leo Franco / Agnews

Publicado 16/08/2024 16:31 | Atualizado 16/08/2024 16:39

Rio - O pagode vai rolar solto no Riocentro, na Zona Oeste do Rio, neste sábado! Léo Santana chega ao Rio de Janeiro com o "PaGGodin" e receberá convidados pra lá de especiais, como Ferrugem, o trio Os Garotin, e Thiaguinho. Serão mais de quatro horas de show e inúmeros sucessos.

fotogaleria

"Estrear o PaGGodin no berço do samba, tem um gostinho especial. Vou estar na cidade que respira o ritmo, ao lado de grandes artistas e amigos, que sempre foram referência para mim. Tenho certeza que será um dia inesquecível e eu tenho certeza que vou lembrar dele sempre. O PaGGodin nasceu de uma reunião com meus amigos e agora vou estar reunido com meus fãs e meus amigos, no palco. Estou muito feliz e ansioso", diz Leo em entrevista ao DIA.

Além do "PaGGodin", há outros shows em destaque pela cidade maravilhosa, neste fim de semana. Nesta sexta-feira, o cantor José Augusto sobe ao palco do Vivo Rio, no Flamengo. Já MC Cabelinho, Bin, DJ Pelé e Luquinhas empolgam o público do Espaço Hall, na Barra da Tijuca. Sábado, Benito di Paula e Rodrigo Vellozo apresentam o show "Do Jeito Que a Vida Quer", no Qualistage, na Zona Oeste. Na mesma região, o Roupa Nova promete não deixar ninguém parado na casa de shows Ribalta, sábado e domingo.

Entre as opções para a criançada está o "Era Uma Vez Adventure", no Via Parque Shopping. Trata-se de uma experiência com personagens como Bela, Cinderela, Ariel, Malevola, Rapunzel, Peter Pan e muitos outros, além de contar com um piquenique bem especial, números musicais.

Confira a programação completa abaixo!

Shows

José Augusto

Sexta-feira, às 21h (a casa abre 2h antes)

Local: Vivo Rio

Local: Avenida Infante Dom Henrique, 85, Parque do Flamengo - Rio de Janeiro

Ingressos: a partir R$ 90



Celebrare

Sexta-feira, às 22h (a casa abre 2h antes)

Local: Qualistage

Endereço: Av. Ayrton Senna, 3000 - Barra da Tijuca

Ingresso: a partir de R$ 45



Gustavo Mioto e Vitinho

Sexta-feira, às 22h

Local: Via Music Hall

Endereço: Rod. Pres. Dutra, 4200 – Parque Barreto, São João de Meriti – RJ



MC Cabelinho, Bin, DJ Pelé e Luquinhas

Sexta-feira, a partir das 22h

Local: Espaço Hall

Endereço: Av. Ayrton Senna, 5850 – Barra da Tijuca

Ingresso: R$ 20



Léo Santana

Sábado, a partir das 15h

Local: Riocentro - Pavilhão das Artes

Endereço: R. Pedro Calmon - Jacarepaguá, Rio de Janeiro

Ingresso: a partir de R$ 136



Benito di Paula e Rodrigo Vellozo

Sábado, às 21h (a casa abre 2h antes)

Local: Qualistage

Endereço: Av. Ayrton Senna, 3000 - Barra da Tijuca

Ingresso: a partir de R$ 75



Roupa Nova

Sábado, às 22h30, e domingo, a partir das 20h30

Local: Ribalta Eventos

Endereço: Avenida das Américas, 9.650 - Barra da Tijuca

Ingressos: a partir de R$110



Angra Acústico

Domingo, às 20h

Local: Qualistage

Endereço: Av. Ayrton Senna, 3000 - Barra da Tijuca

Ingresso: a partir de R$ 70





Espetáculos



"Bibi, uma Vida em Musical"

Sexta-feira, às 19h, e sábado e domingo, às 17h

Local: Teatro Municipal Carlos Gomes

Endereço: Praça Tiradentes s/n°, Centro

Ingresso: a partir de R$ 5



"Carroça da História"

Sexta-feira e sábado, às 19h

Local: Teatro Gonzaguinha

Endereço: Rua Benedito Hipólito 125, Centro

Ingresso: R$10



"Di Blassi"

Sábado, às 13h

Local: Areninha Cultural Renato Russo

Endereço: Parque Poeta Manuel Bandeira s/nº, Cocotá/Ilha do Governador

Ingresso: Grátis



"Galinha Pintadinha"

Sábado, às 18h, e domingo, às 16h

Local: Teatro Multiplan

Endereço: Shopping VillageMall - Av. das Américas, 3.900 – Barra da Tijuca

Ingresso: a partir de R$ 60



"A Descoberta das Américas"

Sábado, às 20h, e domingo, às 19h

Local: Teatro Municipal Ziembinski

Endereço: Rua Heitor Beltrão s/nº, Tijuca

Ingresso: a partir de R$30



"Homem Aranha: o seu amigo de sempre"

Domingo, às 17h

Local: Areninha Cultural Terra

Endereço: Rua Marcos de Macedo s/nº, Guadalupe

Ingresso: a partir de R$ 20



Mais opções

Exposição "Espectro Concreto”, de Marina Ryfer

De sexta-feira a domingo, das 9h às 18h

Local: Parque Glória Maria

Endereço: Rua Murtinho Nobre 169, Santa Teresa

Ingresso: Grátis

‘Era Uma Vez Adventure’

Sexta-feira, às 16h30 e 18h30; sábado e domingo, às 14h30, 16h30 e 18h30

Local: Via Parque Shopping

Endereço: Av. Ayrton Senna, 3000 - Barra da Tijuca, Rio de Janeiro

Ingresso: a partir de R$ 70 (sexta) e R$ 80 (sábado e domingo)



Circo Vostok

Sexta-feira, às 20h; sábados e domingos, às 16h30 e 19h30

Local: Via Parque Shopping

Endereço: Av. Ayrton Senna, 3000, Barra da Tijuca

Ingresso: a partir de R$ 40



Circo Robatiny Spectacular

Sexta-feira, às 20h30; sábado, às 16h, 18h e 20h30; domingo, às 16h e 18h

Local: Shopping Uptown Barra

Endereço: Av. Ayrton Senna, 5.500, na Barra

Ingresso: A partir de R$ 60



"Jurassic World by Brickman"

Sábado e domingo, das 9h às 18h

Local: AquaRio - 4º andar

Endereço: Praça Muhammad Ali - Via Binário do Porto, s/n - Gamboa

Ingresso: a partir de R$ 42 (apenas exposição)

Roda Sambay

Domingo, a partir das17h

Local: Terrase Rio

Endereço: Av. Alm. Silvio de Noronha, 300 - Centro, Rio de Janeiro

Ingresso: Grátis até às 18h. Após, a partir de R$20