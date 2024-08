Banda Yahoo se apresenta no Rio celebrando 35 anos de história - Divulgação

Publicado 12/08/2024 11:37

Rio - Formada em 1988 pelo guitarrista Robertinho de Recife, a banda Yahoo celebra 35 anos de história com um show no Teatro Riachuelo, no Centro do Rio, nesta terça-feira (13). O espetáculo ainda vai contar com as participações especiais de Marcus Menna, ex-vocalista do LS Jack, Alex Cohen e Marcos Vivan.

Em entrevista ao O DIA, Marcelo Farias, baterista e percussionista da banda, fala sobre a preparação para o show. "Nos preparamos esse show em cima dos nossos clássicos, dos nossos repertórios, das músicas que fizemos para outros artistas que foram sucessos, e que, muitas vezes, o grande público não sabe. Será um desfile com essas canções, e totalmente autorais, e estamos tendo uma resposta fantástica por todos os lugares que a gente se apresenta. O público canta da primeira nota até o final do bis, é sensacional". Em entrevista ao, Marcelo Farias, baterista e percussionista da banda, fala sobre a preparação para o show. "Nos preparamos esse show em cima dos nossos clássicos, dos nossos repertórios, das músicas que fizemos para outros artistas que foram sucessos, e que, muitas vezes, o grande público não sabe. Será um desfile com essas canções, e totalmente autorais, e estamos tendo uma resposta fantástica por todos os lugares que a gente se apresenta. O público canta da primeira nota até o final do bis, é sensacional".

Os hits que fizeram parte de trilhas sonoras de novelas estão garantidos no setlist. "Com certeza as nossas principias músicas que foram trilhas de novela, embalaram gerações e que passaram no teste do tempo fazem parte desse show. Isso é uma coisa muito importante, quando um artista compõe uma canção e de alguma maneira ela se conecta com as pessoas, isso gera uma alegria enorme. Não sabemos se essas músicas vão resistir ao passar dos anos e das décadas, isso só o tempo vai dizer. Nesse show temos mais de uma dúzia delas que foram em algum momento entre as cinco mais tocadas no Brasil", destaca o músico.

Marcelo ainda revela que o evento também marcará o lançamento do novo álbum do grupo, "O Agora é Real", o primeiro com músicas inéditas em dez anos. "O novo álbum, com onze canções inéditas, apresenta colaborações com grandes nomes da música, como Paulo Massadas e Jonas Myrin. O primeiro single, "Entre o Espinho e a Flor", já está disponível, seguido por "Lunático", lançado em julho".



Sucessos que marcaram época



Conhecida como uma das bandas de rock mais românticas do Brasil, o Yahoo promete uma noite inesquecível. "O nosso show funciona para que o público participe junto. Preparem suas gargantas e seus corações, pois iremos cantar juntos, do início ao fim. A expectativa é a maior possível, temos certeza de que será uma noite de confraternização, de celebração e de muita emoção. Afinal 35 anos, não são 35 dias e nem muito menos 35 meses. É uma vida em cima do palco levando coisas boas para as pessoas, recebendo energia positiva delas. Estamos super afiados, a banda nunca esteve tão em forma, mais redondo e super atendendo as nossas expectativas como artista", diz Marcelo.

Formação

A banda foi fundada por Zé Henrique, vocalista e baixista do Méier, subúrbio do Rio, no começo dos anos 1980. Marcelo, baterista, com formação musical e experiência tão vasta que vai da banda de heavy metal carioca Dorsal Atlântica, Celso Blues Boy, passando pelos os Melhores com Leo Jaime até a banda pop Grafite do super hit Mama Maria, faz parte do YAHOO desde a sua formação original. Ambos se sentem à vontade em cima do palco. Além de Zé Henrique e Marcelo, o Yahoo é formado por Rodrigo Novaes (guitarra e vocal), Léo Mendes (teclados, violão e vocal) e Diogo Macedo(bateria).

