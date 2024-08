Exposição Jurassic World By Brickman chega ao AquaRio, nesta sexta-feira - Divulgação

Publicado 02/08/2024 05:00 | Atualizado 02/08/2024 07:35

Rio - Já imaginou como seria "entrar" em um dos filmes da franquia "Jurassic World", poder tocar em um dinossauro e ainda conhecer mais sobre esses animais, que habitaram a Terra há milhões de anos? Agora é possível. A exposição "Jurassic World By Brickman" chega ao AquaRio, na Zona Portuária, nesta sexta-feira (2), prometendo uma experiência imersiva inesquecível aos visitantes. Os destaques são 15 esculturas e cenários feitos com 6 milhões de peças de Lego, sob idealização do australiano Ryan McNaught e equipe.

Desde a chegada, o passeio já encanta crianças e adultos. O portão, feito inteiramente de Lego, mede 4,2 metros de altura. Em seguida, há um "laboratório", onde os dinossauros são geneticamente modificados, e os visitantes podem ver um Braquiossauro em tamanho real, pesando mais de 2 toneladas. A aventura continua quando os exploradores passam por um bando de Pteranodontes e aprendem a rastrear os extintos animais pela ilha.

Na sequência, o público se depara com o Velociraptors blue e um grande Tiranossauro rex. Outra escultura muito aguardada é do Baryonyx, que tem 2,5 m de altura e pesa 400 kg. O dinossauro levou 790 horas para ser criado e usou 102.317 mil peças.

"O público pode aguardar uma exposição de nível internacional e repleta de curiosidades, esculturas brilhantes de Lego e diversas atividades lúdicas, que os fazem interagir e se sentirem verdadeiros exploradores do parque. O que mais surpreende é a riqueza dos detalhes e a qualidade das esculturas, a possibilidade de tocar as obras e até mesmo contribuir construindo suas próprias criações, o que promete ser um incrível passeio para toda a família, além de despertar o interesse de todos por este universo fascinante", comenta José Toro, gerente da Be Fun Entertainment, produtora do evento.

O profissional explica, ainda, o motivo da escolha da Zona Portuária. "O AquaRio é um espaço que encanta e desperta o interesse de pessoas de todas as idades pela natureza e pela ciência, e nos coloca frente a frente com animais incríveis que habitam todo um mundo diferente do nosso, nesse caso, os oceanos. Acho que isso é também a essência do 'Jurassic World by Brickman', que provoca o visitante a conhecer mais sobre esses animais que habitaram a Terra há 60 milhões de anos."



A exposição, que já passou pela Austrália, Espanha, Suécia e Nova Zelândia, disponibiliza, também, mais de 2,5 milhões de peças para o público soltar a imaginação e criar seus próprios dinossauros, ilhas, pegadas e até mesmo construir veículos de fuga para escapar dos predadores. Diversão garantida para toda a família.

Serviço:

'Jurassic World by Brickman'

De segunda a sexta, das 9h às 17h; sábado, domingo e feriado, das 9h às 18h;

Local: AquaRio (a exposição ocorre no 4º andar)

Endereço: Praça Muhammad Ali - Via Binário do Porto, s/n, Gamboa (Estação AquaRio do VLT)

Ingresso: meia-entrada a partir de R$ 42 (apenas exposição)

Combo: visita ao AquaRio + exposição - meia-entrada a partir de R$ 96,05. Classificação: livre