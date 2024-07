Golden Boys se apresentam com a banda dos filhos no Rio - Divulgação

Golden Boys se apresentam com a banda dos filhos no RioDivulgação

Publicado 26/07/2024 17:04

Rio - Sextou! E com uma programação especial para todo o fim de semana. Entre as atrações que desembarcam na cidade estão o grupo Golden Boys e Os Correas , que se apresentam no Centro; o cantor André Paixão; a banda Nervoso e os Calmantes, na Tijuca; e uma apresentação do poeta Paulo Pereira, em Copacabana, que faz releitura de letras de música da MPB.