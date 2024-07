Companhia de dança Deborah Colker chega ao Rio com o espetáculo Sagração - Divulgação

18/07/2024

Rio – A coreógrafa Deborah Colker volta ao Rio, a partir desta sexta-feira (19), para uma nova temporada de "Sagração”, celebrando o 30º aniversário de sua premiada companhia de dança. O espetáculo entra em cartaz na Cidade das Artes, na Barra da Tijuca, com ingressos a partir de R$ 19,60 (meia-entrada).

A produção é uma livre adaptação de "A Sagração da Primavera” obra composta pelo russo Igor Stravinsky. A composição é considerada revolucionária por introduzir estruturas rítmicas e harmônicas nunca utilizadas em partituras.



Ao DIA, Deborah fala sobre o conceito do novo trabalho. "'Sagração' é um desejo antigo meu. Essa obra rompeu a estética musical e foi criada para ser dançada, por isso sabia que em algum momento iria precisar realizá-la. Eu queria fazer uma ‘Sagração’ do ponto de vista do Brasil, da nossa floresta, da nossa sonoridade."



Apesar da experiência, a coreógrafa ainda lida diariamente com grandes desafios, como relata. “É um espetáculo intenso para os bailarinos, então a minha expectativa é sempre alta. Mas eu fico nervosa todo dia há 30 anos, já estou acostumada (risos). Vida que segue, estamos todos tensos, atentos e querendo uma vida mais justa e saudável para todos. Cada dia é um dia e a luta segue.”



Serviço