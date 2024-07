Belo - Divulgação

BeloDivulgação

Publicado 12/07/2024 16:13 | Atualizado 12/07/2024 16:37

Rio - O fim de semana chegou e com ele muitos shows, espetáculos e festas julinas. Entre as atrações que desembarcam na cidade estão o cantor Belo, que faz show na Barra da Tijuca, a cantora Céu, no Circo Voador, e um espetáculo com o ator Paulo Betti.

As comemorações do Dia Mundial do Rock, celebrado neste sábado (13), não podiam ficar de fora. A Rua Ceará, na Praça da Bandeira, vai receber uma super festa com 100 bandas e artistas do Rio, de outros estados e até da Argentina.



Para quem ainda quer aproveitar os arraiás, o que não faltam são opções. Há festas no Downtown, Madureira Shopping e NorteShopping, por exemplo.



Confira a programação completa:

ALMA Festival 2024

Sábado, a partir das 14h

Local: Riocentro

Endereço: Avenida Salvador Allende, 6555 - Barra da Tijuca

Ingresso: a partir de R$ 189

Últimos ingressos no site da Sympla



Dia do Rock: 100 bandas

Domingo, a partir de 12h

Endereço: Rua Ceará, Praça da Bandeira

Ingresso: Grátis



Belo in Concert

Sexta, às 22h

Local: Qualistage

Endereço: Av. Ayrton Senna, 3000 - Barra da Tijuca

Ingresso: a partir de R$ 75,00



Céu - turnê Novela

Sábado, às 20h

Local: Circo Voador

Endereço: Rua dos Arcos, s/n - Lapa - Rio de Janeiro/RJ

Ingressos: a partir de R$ 70,00 (meia-entrada) | A partir de R$ 70,00 (ingresso social) | A partir de R$ 70,00 (grupo estação) | A partir de R$ 140,00 (inteira)



Arraiá Downtown

Sexta e sábado, de 12h às 00h, e domingo, de 12h às 22h

Local: Downtown

Endereço: Avenida das Américas, 500 - Barra da Tijuca

Ingresso: Grátis



Arraiá NorteShopping

Sexta, das 16h às 22h, sábado e domingo, das 14h às 22h

Local: Estacionamento G3, Fernão Cardim - NorteShopping

Endereço: Av. Dom Hélder Câmara, 5474 - Cachambi

Ingresso: Grátis



Arraía Raiz

Sexta, às 20h, sábado e domingo, às 15h

Local: Madureira Shopping

Endereço: Estrada do Portela, 222 - Madureira

Ingresso: Grátis



Arraiá do Sesc Tijuca

Sábado, das 16h às 22h, e domingo, das 15h às 21h

Local: Sesc Tijuca

Endereço: R. Barão de Mesquita, 539 - Tijuca

Ingressos: R$ 4 (credencial plena Sesc e meia-entrada), R$ 6 (convênio), R$ 8 (público geral) e gratuito para crianças até 4 anos



Exposição Galaxion Rio

Sextas e sábados, das 10h às 21h30, e domingos, das 14h às 19h30

Local: Fashion Mall

Endereço: Estrada da Gávea, 899/1º Piso - São Conrado

Ingressos (valor especial para compras no site): R$190,00 - Família (válido para dois adultos e duas crianças) / R$70,00 (Adulto) / R$35,00 (Crianças até 13 anos) / Grátis (válido para crianças até 4 anos).

Vendas no local e antecipada e pelo site: https://galaxion.site/



Churrasquinho da Gigóia

Sábado, de 15h às 23h

Local: unset Gigóia

Endereço: Ilha da Gigóia, 250 | Barra da Tijuca

Ingresso: Grátis até as 17h, R$ 25,00 após as 17h



Festival The Face Of Ball

Domingo, de 14h às 22h

Local: Parque Madureira Mestre Monarco - Palco do Samba

Endereço: R. Soares Caldeira, 115 - Madureira (Acesso pelo Portão 1 e 2)

Ingresso: Grátis



Espetáculo Nada Me Aflige - Made in Favela

Quinta a sábado, às 19h30

Local: Teatro Correios Léa Garcia

Endereço: Rua Visconde de Itaboraí, 20 - Centro

Ingresso: Grátis



Espetáculo Autobiografia Autorizada, com Paulo Betti

Sábado, às 19h, e domingo, às 18h

Local: CAIXA Cultural Rio de Janeiro – Teatro Nelson Rodrigues

Endereço: Av. República do Paraguai, 230 - Centro

Ingresso: Plateia R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia) / Plateia R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia)



Espetáculo Medeia

Sábado e domingo, às 19h

Local: Teatro Municipal Ruth de Souza (dentro do Parque Glória Maria)

Endereço: Rua Murtinho Nobre, 169 - Santa Teresa

Ingresso: R$ 30 (inteira), R$15 (meia entrada)



Rodrigo Maranhão em nova temporada do show "Mercado das Flores", com participação de Maria Rita

Sexta, às 21h

Local: Manouche

Endereço: Rua Jardim Botânico, 983, subsolo da Casa Camolese - Jardim Botânico

King Kong Fran

Sextas e sábados, às 20h, e domingo, às 19h

Local: Espaço EcoVilla Ri Happy

Ingresso: a partir de R$ 40

Endereço: Rua Jardim Botânico, 1008 (dentro do Parque Jardim Botânico)