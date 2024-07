Joanna é conhecida pelo estilo romântico no repertório - Divuilgação

Publicado 11/07/2024 13:19 | Atualizado 11/07/2024 13:28

Rio – A cantora Joanna vai se apresentar no Teatro Riachuelo, no Centro, na próxima terça-feira (16), às 18h30, com ingressos a partir de R$ 30 (meia-entrada). Comemorando 45 anos de carreira, a artista relembrará sucessos autorais e canções de grandes nomes da MPB.



Em entrevista ao O DIA, a veterana conta como estão os preparativos para o show. "Toda estreia é uma emoção diferente, é como um recomeço e mexe em emoções antigas e novas. Dessa vez, quis me debruçar sobre um repertório que me trouxesse memórias afetivas muito particulares. Sou de uma geração que absorveu o mais alto nível de compositores do Brasil, sou fruto disso e uma discípula deles."



O repertório vai passear por Chico Buarque, Gonzaguinha, Beto Guedes, Flávio Venturini, Guilherme Arantes e Roberto Carlos. A cantora promete ainda costurar o show com comentários sobre a importância de cada um deles para a sua carreira.



Outro grande destaque promete ser a homenagem que será feita pelos integrantes do Coro de Câmara da Escola de Música Villa-Lobos. "A escola dos corais sempre foi uma realidade em minha vida. Tê-los nesse show vai ser um dos grandes momentos de minha carreira principalmente por cantarem ‘Nos Bailes da Vida’, feita para mim por Milton Nascimento", diz Joanna.



Conhecida pelo estilo romântico, a cantora não esconde a sua preferência por canções sobre o tema. "Atuei na noite carioca por anos, participei de festivais e tive a oportunidade de conviver com os mais diversos estilos. Acho que essa polivalência me fez absorver de tudo um pouco, mas sempre tive um olhar muito romântico pela vida, daí minha escolha pelas grandes baladas."



Aos 67 anos, a artista faz um balanço das quatro décadas e meia de carreira. "São muitas batalhas, mas muitas vitórias. Concretizei muitos dos meus sonhos enquanto artista como gravar ao lado dos mais importantes da música brasileira, fiz projetos grandiosos, inclusive alguns em espanhol, e uma carreira sólida fora do país. Sigo acreditando que a palavra cantada pode mover mundos e modificar mentes."



Novos projetos

Cheia de projetos, Joanna antecipa algumas das novidades que os fãs poderão conferir nos próximos meses. "Estou fazendo um projeto com as novas vozes da atual geração da MPB, começando com Roberta Campos, na música ‘Quanto te Vi’, e um possível documentário para 2025. Um outro ainda embrionário, mas já bastante avançado, chamado ‘MPB na Praça’, terá um caminhão como palco itinerante pelo interior do estado. A proposta é interagir com um público ávido de boa música de forma gratuita e incluir artistas locais para apresentarem seus trabalhos também."



Vida pessoal



Casada há cinco anos com a cantora católica Karen Keldani, 45, Joanna conta como é conciliar a vida profissional com a rotina de casa. "Sou muito tranquila nesse aspecto e quem está comigo entende perfeitamente. A vida é feita de escolhas, a nossa foi a confiança mútua, pois sem ela nenhum relacionamento vinga", acredita.



O evento



Joanna será acompanhada durante o show por Fernando Monteiro (guitarra), Denis Paulo (voz e teclado) e Zé Leal (percussão). O show de abertura ficará por conta de Giovanna Cursino, ex-integrante da Banda Blitz.



Serviço:



Joanna – Projeto Seis e Meia

Local: Teatro Riachuelo

Endereço: Rua do Passeio, 38/40, Centro

Data: Terça-feira (16), 18h30h.

Ingressos: a partir de R$ 30 (meia-entrada). Vendas no site.

Classificação: Livre