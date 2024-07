Cantora Claudya volta a fazer show no Rio após dez anos - Arquivo pessoal

Publicado 10/07/2024 15:02

Rio - Após dez anos de ausência em palcos cariocas, a cantora Claudya volta a se apresentar no Rio, nesta quinta-feira (11), às 19h, no Dolores Club, no Centro. No show "Deixa Eu Dizer", a artista, de 76 anos, vai relembrar o repertório do disco homônimo de 1973 e fazer uma homenagem ao músico e arranjador Sergio Mendes.



Em entrevista ao DIA, a artista fala sobre a expectativa de retornar à cidade onde nasceu. "É com muita emoção, que depois de muito tempo, volto para o Rio. O show está sendo feito e ensaiado exclusivamente para os cariocas."



O reencontro com a Cidade Maravilhosa teria acontecido há quatro anos, no entanto o surgimento da covid-19 cancelou os planos. "Eu tinha quatro apresentações marcadas em 2020, mas por conta da pandemia elas foram suspensas. Depois, não tinha um produtor disposto a me levar de volta ao Rio, só agora que consegui o João [Luiz Azevedo, responsável pelo show]. Ele confiou em mim, revela Claudya, que mora em São Paulo.

Sem gravar álbuns desde a década de 1970, a artista, que consagrou-se nos anos 1980 ao protagonizar o musical "Evita", vem tendo alguns de seus discos do início da carreira relançados. Ela, confessa, porém, que os aplicativos ainda não são tão familiares. "Atualmente o que temos são as plataformas digitais, que ainda estou tentando me adaptar."



Novas gerações



Nos últimos anos, Claudya, que começou a cantar em programas de rádio e conviveu com nomes como Elis Regina e Jair Rodrigues na década de 1960, viveu grandes emoções ao ser "redescoberta" pelo público jovem. Após uma gravação de Marcelo D2 feita em 2007, contendo um sample da artista, ela ressurgiu em grande estilo. "Fui fui pega de surpresa quando ouvi a música no rádio, não imaginei que ele [D2] iria fazer uma homenagem em 'Desabafo' com uma canção minha. Achei sensacional, pois muitos jovens não conheciam meu trabalho e passaram a conhecer.", recorda a artista.



Em 2021, ela foi uma das participantes do programa "The Voice+", na Globo, surpreendendo os jurados. "A produção me convidou e fiquei indecisa se aceitava, mas depois percebi, pela visibilidade, que era importante. As pessoas que não me conhecem vão passar a me conhecer. Esse foi o meu pensamento na época. Recebi muitas mensagens, muitas curtidas, foi ótimo. Cantei uma bossa nova bem diferente do que outros artistas escolhiam. Não vou mentir, rolou um frio na barriga, principalmente de nenhum dos jurados virarem a cadeira. Eles são muito jovens, mas nos 45 minutos do segundo tempo, a Ludmilla virou e se surpreendeu ao saber que a minha voz estava no sample do Marcelo D2.".

Amizade especial

O show no Dolores Club vai exibir, também, um depoimento especial do arranjador e pianista Sergio Mendes. "Conheci o Sergio um pouco antes dele se mudar para os Estados Unidos, nós fizemos um festival há muito tempo. Ele sempre divulgou a nossa música para fora do país. A homenagem que irei fazer será a partir do disco 'Sergio Mendes & Brasil 66'", adianta Claudya, citando o celebrado álbum, que reúne clássicos de Jorge Ben Jor, Tom Jobim e outros ícones da MPB, além de estrelas da música mundial.