Rodrigo França estreia o monólogo Eu sou um Hamlet - Divulgação /Márcio Farias

Rodrigo França estreia o monólogo Eu sou um HamletDivulgação /Márcio Farias

Publicado 21/06/2024 12:46 | Atualizado 21/06/2024 12:46

Rio - Cinco anos depois de interpretar Martin Luther King Jr., Rodrigo França volta aos palcos com o monólogo "Eu Sou Um Hamlet", do clássico personagem conflituoso de William Shakespeare. A peça, que estreou no quinta-feira (13), está em cartaz no Teatro Firjan SESI Centro em direção de Fernando Philbert.

Baseando nas falas de Hamlet, a montagem traz os questionamentos acerca da sociedade de hoje, das relações humanas e da sua própria condição de humanidade enquanto homem negro no Brasil em sua jornada de autoconhecimento.



fotogaleria

"Pensamos em fazer um Hamlet com um recorte sobre o racismo e o pensamento sobre o homem comum diante desta sociedade que ameaça os direitos e liberdades. Apresentamos um Hamlet que observa a tensão do mundo e quer entender como se chegou a isto. 'Hamlet' é a peça que lança o ser humano como objeto de pensamento ao refletir sobre o que pode aguentar diante do mundo e suas engrenagens que esmagam uma pessoa negra, LGBT+, pobre, que luta por justiça que deseja ir de encontro às regras sociais que privilegiam o poder", explica Philbert.



Para Rodrigo, estar à frente do espetáculo é importante, sobretudo, para poder mostrar que os artistas negros podem fazer qualquer personagem. "E é incrível pegar este texto, que reflete o ser humano, e colocar no corpo e na voz de um ator negro. A peça respeita a obra de Shakespeare e, mesmo assim, sugere outros lugares que ainda não foram mostrados. Porque amor, ódio, fúria e vingança são pautas universais, mas que diferem pela subjetividade que cada grupo propicia’’, reflete França. "Pensamos em fazer um Hamlet com um recorte sobre o racismo e o pensamento sobre o homem comum diante desta sociedade que ameaça os direitos e liberdades. Apresentamos um Hamlet que observa a tensão do mundo e quer entender como se chegou a isto. 'Hamlet' é a peça que lança o ser humano como objeto de pensamento ao refletir sobre o que pode aguentar diante do mundo e suas engrenagens que esmagam uma pessoa negra, LGBT+, pobre, que luta por justiça que deseja ir de encontro às regras sociais que privilegiam o poder", explica Philbert.Para Rodrigo, estar à frente do espetáculo é importante, sobretudo, para poder mostrar que os artistas negros podem fazer qualquer personagem. "E é incrível pegar este texto, que reflete o ser humano, e colocar no corpo e na voz de um ator negro. A peça respeita a obra de Shakespeare e, mesmo assim, sugere outros lugares que ainda não foram mostrados. Porque amor, ódio, fúria e vingança são pautas universais, mas que diferem pela subjetividade que cada grupo propicia’’, reflete França.

Serviço:



"Eu Sou Um Hamlet"

Temporada: 13 de junho a 14 de julho

Dias da semana: Quinta-feira e Sexta-feira, às 19h; Sábado e Domingo, às 18h

Ingressos: R$ 40 (inteira) / R$ 20 (meia-entrada)

Local: Teatro Firjan Sesi Centro

Endereço: Av. Graça Aranha, nº 1 – Centro

Duração: 65 minutos