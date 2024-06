Natiruts empolga público em show de despedida no Rio - Victor Chapetta/ Agnews

Publicado 15/06/2024 22:39 | Atualizado 15/06/2024 22:40

Rio - A vibe positiva estava solta pelo ar! O Natiruts realizou o primeiro show da turnê 'Leve com Você', no Estádio Nilton Santos, mais conhecido como Engenhão, na noite deste sábado (15), e levou o público à loucura ao som dos maiores sucessos da banda, formada em Brasília, em 1996.

A apresentação começou às 20h e o coro dos fãs se fez assim que Alexandre Carlo, vocalista do grupo, cantou os primeiros versos de "Presente de um Beija-Flor". Logo depois, teve "Andei Só" e "Meu Raggae é Roots".

No palco, o cantor falou sobre o momento especial. "Satisfação imensa, momento maravilhoso em nossas vidas. O sentimento de um dever cumprido. Os shows terminam agora, mas vocês sabem que as canções vão ficar em seus corações e nos nossos por muito tempo ainda... O importante é a gente viver o momento com toda a intensidade", disse Alexandre antes de entoar "Tudo Vai Dar Certo”, "Deixa o Menino Jogar" e "Palmares 1999".

Em outra interação com o público, Alexandre lembrou da gravação do acústico Natiruts no Rio, em 2012, e quando escreveu a canção "Glamour Tropical", inspirado em um dia de praia com a família na cidade. "Comprei um biscoito polvilho, pedi uma caneta e escrevi essa música".

Canção título da turnê, "Leve com Você" deu o tom e foi um dos pontos altos da apresentação, assim como em "Dentro da Música II", "O Carcará e a Rosa", "Você me Encantou Demais", "Sorri, Sou Rei", "Quero Ser Feliz Também", "Natiruts Reggae Power".

Na música "Em Paz", o Engenhão ficou iluminado pelas lanternas dos celulares. Alexandre, então, pediu para todos viverem um sonho bonito, "porque quem sonha pode realizar".

No fim, a banda encantou com os hits como "Semente Nativa", "Reggae de Raiz", "Eu e Ela", "Verbalize" e "Liberdade pra Dentro da Cabeça".

"Muito gratificante de fazer parte dessa história, que falou de amor, união e empatia, respeito ao próximo", declarou Alexandre.