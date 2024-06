Alcione faz show em Bangu, neste domingo - Vinicius Mochizuki / Divulgação

Publicado 15/06/2024 06:00

Rio - O fim de semana está repleto de diversão e há diversas opções para todos os gostos e bolsos. Além dos shows de encerramento da turnê "Leve com Você", do Natiruts, há arraiás espalhados pelos quatro cantos da cidade maravilhosa, com direito a música, comida boa e muitas brincadeiras. E o melhor: a maioria das festas juninas tem entrada gratuita. Ê, trem bão, sô!

Para quem curte música, o grupo Roupa Nova leva seus maiores sucessos para o Qualistage, na Barra da Tijuca, neste sábado. No domingo, tem shows de Alcione e Fundo de Quintal, em Bangu, e ANAVITÓRIA e Nando Reis, no Vivo Rio, na Zona Sul.

A programação ainda conta com espetáculos teatrais, como "O Rei Leão", na Arena Cultural Abelardo Barbosa – Chacrinha, na Pedra de Guaratiba, com um preço bem popular, e “Floresta Encantada”, no Ecomuseu do Quarteirão Cultural do Matadouro de Santa Cruz, em Santa Cruz, no esquema 0800.

Confira a programação completa:

Arraiás



Arraiá do Amor

Sábado e domingo, das 14h às 22h

Local: Shopping Via Brasil

Endereço: Rua Itapera, 500 – Irajá

Ingresso: Grátis



Arraiá do Carioca

Sábado e domingo, a partir das 14h

Local: Carioca Shopping - Terraço Carioca - G5

Endereço: Avenida Vicente de Carvalho, 909, Vila da Penha

Ingresso: Grátis



Arraiá do Shopping Grande Rio

Sábado e domingo: 14h às 22h

Local: Shopping Grande Rio

Endereço: Rua Maria Soares Sendas 111, São João de Meriti

Ingresso: Grátis



Arraiá da Feira Nacional do Podrão na Barra

Sábado e domingo, das 14h às 22h

Local: Shopping Aerotown Power Center

Endereço: Av. Ayrton Senna, 2.541 – Barra da Tijuca

Ingresso: Grátis



Arraial do Mundo Bita

Sábado, a partir das 15h

Local: Fundição Progresso

Endereço: R. dos Arcos, 24 - a 50 - Centro, Rio de Janeiro

Ingresso: a partir de R$ 50



Arraiá Raiz

Sábado e domingo, às 17h

Local: Uptown Barra

Local: Av. Ayrton Senna, 5500 - Barra da Tijuca, Rio de Janeiro

Ingresso: Grátis



Arraiá dos Vizinhos com Prata

Sábado, às 17h

Local: Museu do Amanhã

Endereço: Praça Mauá 1, Centro

Ingresso: Grátis



Arraiá da Águia

Sábado, às 18h, e domingo, às 16h

Local: Clube dos Aliados

Endereço: Estr. do Mendanha, 1025 - Campo Grande

Ingresso: R$ 40 (mesa)

Arraiá do PPG

Atrações: Bateria da Mangueira, Quadrilhas de Festa Junina, bandas de forró e barracas de comidas típicas

Sábado e domingo, às 18h

Local: Morro do Cantagalo

Endereço: Rua Saint Roman, 46

Ingresso: Grátis

Realização: Associação de Moradores e Sávio Produções

Apoio: Voz das Comunidades



Shows



Roda de sambas autorais "Me empresta um tom"

Sábado, às 15h

Local: Centro Cultural Dyla Sylvia de Sá

Endereço: R. Barão, 1.180 - Praça Seca

Ingresso: Grátis



Natiruts

Sábado e domingo, às 19h

Local: Estádio Nilton Santos (Engenhão)

Endereço: R. José dos Reis, 425 em Engenho De Dentro

Ingresso: a partir de R$40



Roupa Nova

Sábado, às 21h30

Local: Qualistage

Endereço: Av. Ayrton Senna, 3000 - Barra da Tijuca – RJ

Ingresso: R$ 85



Alcione e Fundo de Quintal

Domingo, a partir das 17h

Local: Arena Bangu -Estacionamento do Bangu Shopping

Endereço: : R. Fonseca, 240 - Bangu, Rio de Janeiro - RJ

Ingresso: a partir de R$ 50

Roda de samba Sambay - Babado Novo

Domingo, a partir das 17h

Local: Terrasse Rio

Endereço: Av. Almirante Silvio de Noronha, 300, Glória

Ingresso: a partir de R$ 20



ANAVITÓRIA e Nando Reis

Domingo, às 20h

Local: Vivo Rio

Endereço: Av. Infante Dom Henrique, 85 - Parque do Flamengo - RJ

Ingresso: a partir de R$ 100



Espetáculos



"A Menina Dança"

Sábado, às 11h

Local: Teatro Ruth de Souza

Endereço: Rua Murtinho Nobre 169, Santa Teresa

Ingresso: Grátis



“Floresta Encantada”

Sábado, às 11h

Local: Ecomuseu do Quarteirão Cultural do Matadouro de Santa Cruz

Endereço: R. do Matadouro, 43 - Santa Cruz

Ingresso: Grátis



"Manifesto Amazônia: Os Encantados vivem!"

Sábado, às 16h

Local: Feira do Lavradio

Endereço: R. do Lavradio - Lapa

Ingresso: Grátis

"O Rei Leão"

Sábado, às 19h30, e domingo, às 18h30

Local: Arena Cultural Abelardo Barbosa – Chacrinha

Endereço: Rua Soldado Elizeu Hipólito 138, Pedra de Guaratiba

Ingresso: R$ 20



"Nenhum de nós mente ou finge"

Sábado, às 19h e domingo, às 18h

Local: Espaço Cultural Sérgio Porto

Endereço: Rua Visconde de Silva, ao lado do nº 292, Humaitá

Ingresso: a partie de R$ 15

"O que vão dizer de Nós"

Sábado, às 19h30

Local: Teatro Rival Petrobras

Endereço: Rua Álvaro Alvim ,33 - Subsolo, Rio de Janeiro - Rio de Janeiro

Ingresso: a partir de R$35

“Onde fica a curva?”

Sábado, às 20h, e domingo, às 19h.

Local: Teatro Domingos Oliveira - Planetário do Rio de Janeiro

Endereço: Av. Padre Leonel Franca 240, Gávea

Ingresso: R$ 40



"Agora É que São Elas", com Júlia Rabello, Maria Clara Gueiros e Priscila Castello Branco

Sexta-feira e sábado, às 20h, e domingo, às 19h

Local: Teatro dos Quatro - Shopping da Gavea

Endereço: Rua Marquês de São Vicente, 52, 2º andar, Gávea

Ingresso: a partir de R$ 70

"Domingo no parque com Lila"

Domingo, às 10h

Local: Teatro de Fantoches e Marionetes Carlos Werneck de Carvalho

Endereço: Av. Infante Dom Henrique s/no, Flamengo

Ingresso: Grátis

Outros

Feijoada da Rosa e Branco - Comemorando 58 anos de Tradição

Atrações: Grupo Bom Gosto e Barro de Pau

Domingo, às 15h

Local: Quadra da Unidos do Jacarezinho

Endereço: Avenida Dom Helder Câmara, 2233, Jacarezinho

Ingresso: 2º lote - R$ 20

Realização: Unidos do Jacarezinho



Morro de Alegria no Borel

Atrações: Vitinho, DJ Biel e DJ Hang

Sábado, às 22h

Local: Campo da Grota no Morro do Borel

Endereço: Rua São Miguel, 430 - Tijuca

Ingresso: Grátis

Realização: Pega a Visão Produções