Richard Clayderman se apresenta no Rio de Janeiro, neste sábado - Divulgação

Richard Clayderman se apresenta no Rio de Janeiro, neste sábadoDivulgação

Publicado 07/06/2024 12:59 | Atualizado 07/06/2024 13:03

Rio - Um dos pianistas mais famosos do mundo, Richard Clayderman se apresenta no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, no Centro, neste sábado (8). Com 45 anos de carreira e mais de 90 milhões de discos vendidos, o músico francês revela como se sente ao retornar ao Brasil e ainda dá alguns detalhes do show, em entrevista exclusiva ao DIA.

fotogaleria

"Tenho um enorme prazer de vir ao Brasil, porque é um país musical, com muita sensibilidade. Sou feliz aqui", comenta o artista, que promete um show cheio de novidades, com canções clássicas e sucessos de sua carreira, como "Ballade Pour Adeline" e "A Comme Amour". Além de hits, o espetáculo contará com uma grande tela ao fundo e uma linda iluminação. "Espero que o conjunto da música com a tela, que traz imagens relativas as canções, resulte em uma boa apresentação", diz Richard.

O pianista também revela que conhece trabalhos de artistas brasileiro renomados. "Acompanhei muito a carreira Toquinho, Vinicius de Moraes e Antônio Carlos Jobim, mas essa nova geração não conheço. Espero que nessa passagem pelo Brasil eu possa ouvir novos artistas", deseja.

Apelidado de "O Príncipe do Romance", Richard, que na verdade se chama Phillipe Robert, ganhou notoriedade após o lançamento de "Ballade Pour Adeline", na década de 70. De lá pra cá, foi consagrado como um dos maiores pianistas do mundo e acumula 267 discos de ouro e 70 de platina.

"Fico muito orgulhoso do trabalho que fiz e por inspirar novos pianistas. É muito gratificante. Mesmo após 45 anos continuo tocando com muita paixão e inspiração. É maravilhoso fazer isso", comenta o pianista. "O balanço que eu faço da minha carreira é muito positivo. Fico feliz de poder viajar, tocar e ter essa relação com o meu público que é maravilhoso", vibra.