Publicado 05/06/2024 18:20 | Atualizado 06/06/2024 08:55

Rio - A Mostra Ecofalante de Cinema chegou ao Rio de Janeiro, nesta quarta-feira (5), com uma programação que celebra o Dia Mundial do Meio Ambiente. Gratuito, o evento acontece até o dia 12 de junho no Estação Net Rio em Botafogo, na Zona Sul, e no Cine Arte UFF, em Niterói.

Reconhecida como a mais importante vitrine sul-americana para a produção audiovisual ligada às temáticas socioambientais, ela traz obras selecionadas para os festivais de Sundance, Tribeca, DOCNYC, Cinéma du Réel, Hot Docs e Visions du Réel, além de filmes inéditos, produções brasileiras, títulos clássicos, debates e encontros.



Entre as produções de destaque estão longa-metragem assinado por Werner Herzog, títulos exibidos em importantes festivais internacionais e obras clássicas da América Latina e da África. Um ciclo de debates acompanha as projeções com participação de Ivana Bentes, Helena Strecker, Luiz Fernando Duarte de Moraes, Renato Crouzeilles, Jerônimo Boelsums e outros nomes



A sessão de abertura no Estação Net Rio é com a exibição de "Food, Inc. 2", uma continuação de "Food, Inc.", que em 2008 causou furor ao alertar que nossas refeições diárias têm profundas consequências éticas e ambientais, tendo sido indicado ao Oscar e conquistado o Emmy.

Agora, "Food, Inc. 2", de Robert Kenner e Melissa Robledo, revela que as corporações multinacionais aumentaram ainda mais sua influência, se especializaram no mercado de alimentos ultra processados e estão promovendo uma crise internacional de saúde.



"Boa parte dos filmes que estamos apresentando nas telas cariocas é inédita e só será exibida na 13ª edição do festival, em São Paulo, no final de julho. O público pode conhecer as mais recentes obras de destaque no circuito internacional, ao lado de novos filmes brasileiros e títulos clássicos da América Latina e da África. É uma seleção estimulante que permite refletir sobre questões urgentes do país e do planeta", diz o diretor do evento, Chico Guariba.