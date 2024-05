Baco Exu do Blues faz show na Praia de Copacabana - Divulgação / Lana Pinho

Publicado 24/05/2024 17:44

Rio - O "sextou" já chegou e, com ele, a programação do que fazer no fim de semana. O que não falta é opção para quem quiser aproveitar para relaxar na cidade maravilhosa.

Para quem curte uma boa música, haverá shows gratuitos na Praia de Copacabana, com apresentações de Baco Exu do Blues, Marina Senna, Glória Groove, além de uma homenagem à Beth Carvalho, no Tim Music Rio. Já quem busca um evento de gastronomia não pode perder a Feira do Podrão, que acontece pela primeira vez na Zona Sul.Confira a programação!Horário: 22hLocal: OlimpoEndereço: Av. Vicente de Carvalho, 1.450 - Penha CircularIngresso: R$ 40 (pista)Datas: 22, 23, 24, 29, 30, 31 de maioHorários: Quartas e quintas - festa às 19h, espetáculo 20h. Sextas – festa às 17h, espetáculo 18h.Local: Sede Cia dos Atores (Endereço. R. Manuel Carneiro, 12, Lapa, Rio de Janeiro/RJ – 20241120)Ingressos: R$20,00 (meia-entrada) e R$40,00 (inteira)Local: Praça Paris (Avenida Augusto Severo, 342 - Glória).Dias/horários: das 10h às 19h.Entrada: Gratuita (com ponto de recolhimento de doação de roupas e alimentos não perecíveis em prol das vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul).Horário: 10h às 15hLocal: Sesc Madureira II - Shopping dos PeixinhosEndereço: Av. Min. Edgard Romero, 81Entreda francaAtrações: Marina Senna (17h) / Baco Exu do Blues (19h)Local Praia de Copacabana, Posto 4Abertura: 16hEncerramento: 20hEntrada FrancaShow às 21h30Abertura da casa às 19h30Local: QualistageEndereço: Av. Ayrton Senna, 3000 - Barra da TijucaClassificação: 18 anos. Sujeito a alteração por decisão judicial.Bilheteria Oficial: Shopping Via Parque - Av. Ayrton Senna, 3000 - Barra da Tijuca, Rio de Janeiro – RJSegunda a Sábado das 11h às 20hDomingo e Feriados das 13h às 20hIngressos a partir de R$ 60,00Horário: Das 10h às 20hLocal: Parque de Madureira - R. Soares Caldeira, 115.Entrada francaApresentadores: Cistina George e Pai Nando de Oxaguiã10h - abertura10h20 - Analys de Oyá – Roda de Conversa.10h50 - Cantor Wellington Costa. MNE – Movimento Negro Evangélico11h15 - Coven Lua de Louros (Wiccanos) Performance Teatral11h40 - Cantaria Cigana - Xirê dos Ciganos Louvando os Orixás12h10 /12h30 – Chegada da Procissão de Zé Pilintra (cortejo formado por vários grupos saindo da Portela até o parque de Madureira)12h40 - Coral Guarani da Aldeia Mata Verde Bonita13h15 - Círculo Holístico Arca da Montanha AzulPalco principal14h40 - Vou Pro Sereno16h - Padre Marco Lázaro17h10 - Pastor Kleber Lucas19h - Rita BennedittoHorário: 18hLocal: Alameda do Forte de Copacabana - Praça Cel. Eugênio Franco, 1, Posto 6.60 minutosClassificação: LivreEntrada francaHorário: 19hClassificação: LivreDuração: 50 minutosIngressos: R$38,00 (inteira), R$19,00 (meia-entrada)Local: Centro Cultural Espaço Tápias (Sala Maria Thereza Tápias)Rua Armando Lombardi, 175- Barra da Tijuca.Ellen de Lima e Rodrigo Almeida – Encontro de GeraçõesTeatro Adolpho Bloch - Rua do Russel 804 - Glória – Rio de Janeiro25 de maio de 2024 (sábado), às 16hClassificação etária: livreDuração prevista: 60 minIngressos: R$ 90 (inteira) e R$ 45 (meia)Local: Praça Paris (Avenida Augusto Severo, 342 - Glória).Dias/horários: das 10h às 19h.Entrada: Gratuita (com ponto de recolhimento de doação de roupas e alimentos não perecíveis em prol das vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul).Local: Sesc TijucaEndereço: R. Barão de Mesquita, 539Entrada gratuitaAtrações: Show em homenagem a Beth Carvalho com Diogo Nogueira, Marvvila, Roberta Sá (17h) / Gloria Groove (19h)Local Praia de Copacabana, Posto 4Abertura: 16hEncerramento: 20hEntrada FrancaProjeto contemplado pelo edital Viva o Talento, da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, por meio da Secretaria Municipal de CulturaHorário: 16hParque Glória Maria (antigo Parque das Ruínas)Rua Murtinho Nobre 169, Santa TeresaEntrada gratuita