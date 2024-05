Beth Carvalho - Reprodução

23/05/2024

Rio - A madrinha do samba, Beth Carvalho, receberá uma grande homenagem no próximo domingo (26), no TIM Music Rio. O evento gratuito, na Praia de Copacabana, trará uma celebração da vida e obra da cantora, com um show comandado por Diogo Nogueira, acompanhado por uma banda de músicos que tocaram com Beth ao longo de sua carreira. O sambista dividirá o palco com Roberta Sá e Marvvila, convidadas que vão representar as mulheres que têm a cantora como inspiração.

O repertório do show foi selecionado para destacar diversas fases da carreira de Beth Carvalho, que morreu em 2019. O público poderá relembrar sucessos da década de 1970, como "1800 colinas" e "Folhas Secas", de seu grande parceiro Nelson Cavaquinho, até hits dos anos 1980, como "Saco de Feijão", de Chico Santana, e "A Chuva Cai", de Argemiro e Casquinha, baluartes da Velha Guarda da Portela.

A Mangueira, escola de samba do coração de Beth, também terá seu espaço com as músicas "As rosas não falam" e "O mundo é um moinho", de Cartola. Além disso, o roteiro incluirá composições de seus afilhados musicais, como "Malandro Sou", de Arlindo Cruz, e os sucessos de Zeca Pagodinho "Camarão que dorme a onda leva" e "⁠Deixa a vida me levar".

Para relembrar a passagem marcante de Beth pelo Cacique de Ramos, serão apresentados clássicos como "Vou Festejar" e "Coisinha do Pai", de Jorge Aragão, além de "Samba de Arerê" e "Caciqueando", do Fundo de Quintal.

Entre o time de músicos que fizeram parte da banda de Beth Carvalho, sobem ao palco Carlinhos Sete Cordas (violão 7 cordas), Alex Almeida (percussão), Jorge Gomes (Bateria), Carlinhos Tha Tcha Tcha (Surdo), Beloba (Tantan), Marcelo Pizzott (Pandeiro), Márcio Vanderlei (Cavaquinho), Charles da Costa (Violão), Dirceu leite (Sopro) e no coro Jhusara e Clarisse Grova.

TIM Music Rio 2024

Em sua terceira edição, o festival traz um time de artistas consagrados e nomes da nova cena musical. Os shows acontecerão novamente no Posto 4 da Praia de Copacabana, durante dois fins de semana – nos dias 25 e 26 de maio e 1º e 2 de junho. O line-up aposta na diversidade de ritmos e na representatividade, com shows que acontecem sempre entre 17 e 20h.

Confira a programação completa:



Primeiro fim de semana

Sábado (25/05) — Marina Senna / Baco Exu do Blues

Domingo (26/05) — Homenagem à Beth Carvalho com Diogo Nogueira, Marvvila, Roberta Sá / Gloria Groove



Segundo fim de semana

Sábado (01/06) — Preta Gil convida Thiago Pantaleão / IZA

Domingo (02/06) — Rael / Djavan