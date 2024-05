Ingressos podem ser reservados no site do CCBB, ou retirados na bilheteria do local - Cléber Mendes/Agência O Dia

Ingressos podem ser reservados no site do CCBB, ou retirados na bilheteria do localCléber Mendes/Agência O Dia

Publicado 01/05/2024 14:36 | Atualizado 01/05/2024 14:39

Rio - A exposição "Mundo Zira - Ziraldo Interativo", que está em exibição no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), no Centro, foi prorrogada até o dia 27 de maio. Com entrada gratuita, a mostra homenageia o cartunista e escritor Ziraldo, criador do personagem 'O Menino Maluquinho', que faleceu no dia 6 de abril , aos 91 anos.

A exposição, inaugurada em março, pode ser visitada de quarta a segunda, de 9h às 20h. Os ingressos podem ser reservados no site do CCBB , ou retirados na bilheteria do local. Toda segunda-feira, pela manhã, é liberada uma nova leva de entradas. Crianças de até 5 anos não precisam de ingresso.

fotogaleria

Ziraldo, que teve mais 110 milhões de exemplares do 'Menino Maluquinho' vendidos, escreveu dezenas de outros livros, como a "Turma do Pererê", conquistando leitores de cinco gerações.

Criador do jornal "O Pasquim", que marcou o período da Ditadura Militar, foi, ainda, autor de centenas de cartazes de filmes, peças e eventos.

O CCBB fica na Rua Primeiro de Março 66, Centro.