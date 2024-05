Soweto 30 anos na Apoteose - Divulgação

Soweto 30 anos na Apoteose Divulgação

Publicado 03/05/2024 16:45 | Atualizado 03/05/2024 17:08

Rio- Não é apenas a Madonna que agitará o final de semana dos cariocas. Além do show da diva pop no sábado (4), na praia de Copacabana, na Zona Sul do Rio, há diversas opções para todos os gostos e bolsos. Para quem curte música, tem shows do Soweto, Legado, The Calling, McFly, Lexa e Rebecca, e muito mais. Exposições e espetáculos teatrais também acontecerão na cidade.

fotogaleria

O cantor Mumuzinho e o grupo Caju pra Baixo, agitam a noite da sexta-feira (3) em dois shows completos com muito samba e pagode a partir das 22h, no Via Music Hall. No sábado (4), os Titãs prometem sacudir o público da Zona Oeste, com o espetáculo "Titãs Elétrico", a partir das 17h na Arena Bangu, no Bangu Shopping. Já no domingo (5), haverá mais



Está sem dinheiro? Então a dica é curtir o Clube de Cinema da Praça, no domingo, em Queimados, na Baixada Fluminense, que exibirá ao ar livre o filme "Nosso Sonho". No mesmo esquema 0800, a exposição "Bienal Black" está rolando todos os dias na Praça Tiradentes, no Centro.



Veja a programação completa abaixo: O cantor Mumuzinho e o grupo Caju pra Baixo, agitam a noite da sexta-feira (3) em dois shows completos com muito samba e pagode a partir das 22h, no Via Music Hall. No sábado (4), os Titãs prometem sacudir o público da Zona Oeste, com o espetáculo "Titãs Elétrico", a partir das 17h na Arena Bangu, no Bangu Shopping. Já no domingo (5), haverá mais samba com Diogo Nogueira e Xande de Pilares na Cidade das Artes, na Barra da Tijuca.Está sem dinheiro? Então a dica é curtir o Clube de Cinema da Praça, no domingo, em Queimados, na Baixada Fluminense, que exibirá ao ar livre o filme "Nosso Sonho". No mesmo esquema 0800, a exposição "Bienal Black" está rolando todos os dias na Praça Tiradentes, no Centro.Veja a programação completa abaixo:

Shows

Madonna

Sábado, às 21h50

Local: Praia de Copacabana

Endereço: em frente do hotel Copacabana Palace

Valor: Grátis



Lexa e Rebecca

Festa Mega Stalker – After Madonna

Sábado, às 23h59

Local: Quadra da Unidos da Tijuca

Endereço: Av. Francisco Bicalho, 47 – Santo Cristo

Valor: de R$ 90,00 a R$ 130,00



Legado

Sábado, às 01h (casa abre às 22h)

Local: Espaço Hall

Endereço: Av. Ayrton Senna, 5850 – Barra da Tijuca

Valor: A partir de R$ 20,00



The Calling (com convidados Seu Cuca e Detonautas)

Domingo, às 18h

Local: Vivo Rio

Endereço: Avenida Infante Dom Henrique, 85, Parque do Flamengo

Valores: entre R$110 e R$400



McFly

Domingo, às 20h (casa abre às 18h)

Local: Qualistage

Endereço: Av. Ayrton Senna, 3000 - Barra da Tijuca

Valores: a partir de R$ 175,00



Soweto 30 anos

Domingo, às 21h (abertura dos portões às 15h)

Local: Praça da Apoteose

Endereço: Rua Marquês de Sapucaí 36, Santo Cristo

Valores: de R$ 80 a R$ 300,00



Espetáculos:



Agora É que São Elas

Sábado, às 20h, e domingo, às 19h

Local: Teatro dos Quatro - Shopping da Gavea

Endereço: Rua Marquês de São Vicente, 52, 2º andar, Gávea - RJ

Ingresso: R$ 140

A Noviça Rebelde

Domingo, às 19h

Local: Teatro Riachuelo

Endereço: Rua do Passeio , 40 - Centro - Rio de Janeiro - RJ

Ingresso: a partir de R$ 39



A jornada de um herói

Sábado, às 19h

Local: Teatro Correios Léa Garcia

Endereço: Rua Visconde de Itaboraí 20, Centro

Valor: a partir de R$ 10



Piracema

Sábado e domingo, às 16h.

Local: Teatro Ruth de Souza

Endereço: Rua Murtinho Nobre 169, Santa Teresa

Valor: a partir de R$ 10



Michael – A peça

Sexta-feira, às 19h

Local: Teatro Gonzaguinha

Endereço: Rua Benedito Hipólito 125, Centro

Valor: a partir de R$ 20

Bumba meu mito

Local: Areninha Cultural Hermeto Pascoal

Endereço: Praça Primeiro de Maio s/no, Bangu

Sexta, às 14h.

Valor: Grátis

O que vão dizer de nós

Sábado, às 20h e domingo, às 19h.

Local: Espaço Cultural Sérgio Porto

Endereço: Rua Visconde de Silva, ao lado do no 292, Humaitá

Valor: a partir de R$ 10

Latitudes dos Cavalos

Sábado, às 20h e domingo, às 19h.

Local:Teatro Domingos Oliveira

Endereço:Av. Padre Leonel Franca 240, Gávea

Valor: a partir de R$ 20



Três Irmãos

Sábado, às 20h

Local: Teatro Café Pequeno

Endereço: Av. Ataulfo de Paiva 269, Leblon

Valor: a partir de R$ 20



Mala Do Cascudo

Domingo, às 19h

Local: Teatro de Fantoches e Marionetes Carlos Werneck de Carvalho

Endereço: Av. Infante Dom Henrique s/no, Flamengo

Valor: Grátis



Mais opções



Stand-up - 'Desfazendo ideias'

Sábado, às 21h

Local: Areninha Cultural Gilberto Gil

Endereço: Av. Marechal Fontenele 5.000, Realengo

Valor: R$ 30

Baile charme 'Essência Black – A Festa'

Domingo, às 16h.

Valor: a partir de R$ 15

Local: Arena Cultural Fernando Torres

Endereço: Bernardino de Andrade, 200 – Madureira