Luana Xavier estreia no monólogo Pequeno Manual AntirracistaDivulgação / Caio Lírio

Publicado 13/05/2024 09:16

Rio - Estreia nesta segunda-feira (13), no Teatro Firjan SESI Centro, no Rio de Janeiro, o espetáculo "Pequeno Manual Antirracista - A Peça", primeira adaptação do livro de Djamila Ribeiro para o teatro. Sucesso de público em Salvador e São Paulo, a peça é escrita e dirigida por Aldri Anunciação e marca a estreia de Luana Xavier em um monólogo.

Na narrativa, a professora de ensino médio Bell vê sua aula subitamente interrompida quando uma misteriosa e violenta manifestação irrompe fora da escola. Protegida e confinada na sala de aula, a professora inicia um irônico e animado fórum sobre o racismo brasileiro com sua querida turma. Contudo, o mundo de Bell e dos seus alunos vira de cabeça para baixo quando eles descobrem as verdadeiras causas do protesto que ocorre lá fora.

"Quando veio este convite custei a acreditar que era mesmo verdade. 'Pequeno Manual Antirracista' apareceu num momento em que eu precisava retornar ao teatro. Teatro é a minha base, meu desabrochar foi no teatro, é o lugar onde eu realmente me reconecto", comenta a atriz, que se diz uma grande fã de Djamila.

A autora do livro, que ganhou o Prêmio Jabuti de Ciências Humanas, afirma ter ficado feliz com adaptação da sua obra, que também chegará às telas em breve. "Acredito que o teatro tenha esse poder da narrativa, de levar as pessoas para uma reflexão em outro lugar que muitas vezes nós, escritores de não ficção, não conseguimos".

O espetáculo é coordenado pela Maré Produções Culturais e fica em cartaz até o dia 11 de junho, em sessões às segundas e terças, com acessibilidade em libras e audiodescrição.

Serviço:

Pequeno Manual Antirracista - Monólogo com Luana Xavier

Temporada: de 13 de maio a 11 de junho de 2024

Local: Teatro Firjan SESI Centro

Endereço: Av. Graça Aranha, 1 - Centro, Rio de Janeiro

Sessões às segundas e terças, às 19h

Classificação: 12 anos

Ingressos: R$ 30,00 (inteira); R$ 15,00 (meia entrada). Vendas pelo Sympla.