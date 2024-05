Espetáculo Leci Brandão - Na Palma da Mão - Divulgação

Espetáculo Leci Brandão - Na Palma da MãoDivulgação

Publicado 10/05/2024 12:55 | Atualizado 10/05/2024 16:24





Além da Rio - O fim de semana do Dia das Mães está animado no Rio de Janeiro. Há eventos em diversos lugares da cidade nesta sexta-feira (10), sábado (11) e domingo (12), com atrações para todas as idades e gostos.Além da apresentação do cantor Luan Santana , na Apoteose, no sábado também haverá show do Vitinho, MC Cabelinho, Delacruz e Naldo Benny na Acadêmicos do Grande Rio. No domingo, Dia das Mães, o Baile dos Cria leva o MC Poze, MC Maneirinho e Tiee para a Arena Fla.

Confira a programação completa com shows, exposições, espetáculos e muito mais:



SEXTA-FEIRA - 10 de maio

Tardezinha do Santa Marta - 1 ano

Atrações: TZ da Coronel & Sueco

Horário: 22h

Local: Quadra do Santa Marta

Endereço: Rua Jupira, 72 - Botafogo

Entrada: R$ 30 - vendas pela plataforma Sympla



'Todos por Um'

Espetáculo do bailarino e coreógrafo, Luyd Carvalho formado pela Escola Livre de Dança da Maré e pela renomada escola belga P.A.R.T.S

Horários: 18h / 19h15

Local: Teatro da Aliança Francesa, em Botafogo

Ingresso: Gratuito (com reserva de ingressos no site Sympla)



Show: 'Samba, Semba & Outras Bossas'

Local: Centro da Música Carioca Artur da Távola

Endereço: Rua Conde Bonfim, 824 - Tijuca

Horário: 19h

Ingresso: R$ 30,00 (inteira) / R$ 15,00 (meia)

Vendas on line: Riocultura - https://riocultura.eleventickets.com/#!/home



SÁBADO - 11 de maio



Luan City Festival

Sábado, a partir das 17h

Convidados: Mumuzinho, Dennis Dj e Kevin O Cris

Local: Praça da Apoteose

Endereço: Rua Marquês de Sapucaí, s/nº - Santo Cristo

Ingresso: a partir de R$ 80 (meia-entrada solidária, mediante a doação de 1 KG de alimento não perecível)

Gigantão na Grande - 2ª Edição

Atrações Vitinho, MC Cabelinho, Delacruz e Naldo Benny

Horário: 21h

Local: Acadêmicos do Grande Rio

Endereço: Rua Almirante Barroso, 5 - Duque de Caxias

Entrada: R$ 40 (pista) / R$ 80 (área VIP)

Exposição 'Será o Benedito'

De 10 de maio a 20 julho de 2024

Local: Instituto de Pesquisa e Memória Pretos Novos

Endereço: Rua Pedro Ernesto, 32-34 - Gamboa, Rio de Janeiro

Horário: de terça a sexta das 10h às 16h, aos sábados: 10h às 13h



Lançamento do livro 'O abrir do Ventre em um mundo prisão - relatos da maternidade'

Autora: Joana Siqueira

Horário: 10h30 às 13h

Ingresso: Gratuito

Local: Museu da República – Bistrô próximo à gruta

Endereço: R. do Catete, 153 - Catete

Atividades do lançamento: mesa de autógrafos, distribuição de marcadores de livro e oficina de colorir com as crianças de todas as idades.



Musical 'Canções de Cinema'

Trilhas de filmes como "A Cor Púrpura", "Rocky 4", "A Estrada da Vida”, "Mary Poppins", "Cazuza – O Tempo Não Pára" e "Tieta" serão interpretadas por Wilson Belém e o tecladista Vinícius Melena

Sessões nos dias 11, 18 e 25 (sábados) de maio, às 20h

70 minutos de show

Ingresso: R$ 40 (inteira) / R$ 20 (meia)

Local: Estação Net Botafogo

Endereço: R. Voluntários da Pátria, 88 - Botafogo



Feijoada da Renascer

Horário: a partir das 12h

*A Feijoada é servida até às 17h

Local: Quadra da Renascer

Endereço: Avenida Nelson Cardoso, n° 82, Tanque, Jacarepaguá, RJ

Atrações: Roda de samba sob o comando de mestre Felipe D’Lelis com shows de Leonardo Bessa e segmentos e Wallace Porto

Ingresso: R$20 (valor da feijoada)



Visita guiada à exposição 'Rio de Cidades' + Roda de conversa 'Baixada de Cidades'

Horário: a partir das 15h

Indicação etária: livre

Local: Galeria do Sesc Nova Iguaçu

Endereço: Rua Dom Adriano Hipólito, 10 – Moquetá – Nova Iguaçu

Ingresso: Gratuito



Grupos Arruda e Samba à Bangu

Sábado, a partir das 18h

Local: Casarão do Firmino

Endereço: Rua da Relação, 19, na Lapa

Ingresso: Entrada colaborativa



Nenhum de Nós

Sábado, a partir das 20h

Local: Clube dos Aliados

Endereço: Estr. do Mendanha, 1025 - Campo Grande- RJ

Ingresso: a partir de R$ 30



Elymar Santos

Sábado, a partir das 20h

Local: Via Music Hall

Endereço: Rod. Pres. Dutra, 4200 – Parque Barreto, São João de Meriti – RJ

Ingresso: a partir R$ 30



Lobão

Sábado, a partir das 20h

Local: Circo Voador

Endereço: R. dos Arcos, s/n - Lapa

Ingresso: R$ 100 (mediante a doação de 1kg de alimento não-perecível)



Daniel Boaventura

Sábado, às 21h (abertura da casa 2h antes)

Local: Qualistage

Endereço: Av. Ayrton Senna, 3000 - Barra da Tijuca, RJ

Ingresso: a partir de R$ 80



Lagum

Sábado, às 21h (a casa abre 2h antes)

Local: Vivo Rio

Endereço: Avenida Infante Dom Henrique, 85, Parque do Flamengo - Rio de Janeiro

Ingresso: a partir de R$ 100



DOMINGO - 12 de maio

Baile dos Cria

Atrações: MC Poze, MC Maneirinho e Tiee

Horário: 22h

Local: Jardim Catarina - Arena Fla

Endereço: Rua Olegário Nascimento, ao lado do Campo Sintético

Entrada: Gratuito (pista) / R$ 50 (área VIP) - venda pela plataforma Ingresse

Realização: Produtora Lazer Cultural



'BALANÇO'

Data: 9 a 12 de maio de 2024

Local: Sesc Copacabana / Teatro Arena

Endereço: Rua Domingos Ferreira, 160 – Copacabana

Horário: 5ª feira a domingo, sempre às 20h

Ingresso: Gratuito

Classificação Indicativa: Livre

Duração: 45 minutos



Leci Brandão - Na Palma da Mão

Data: 9 a 12 de maio

Horários: Quinta a sábado às 20h e domingo às 19h.

Local: Imperator - Centro Cultural João Nogueira

Endereço: Rua Dias da Cruz, 170 – Méier

Ingresso: R$30 (inteira) / R$15 (meia)