Luan Santana traz seu festival ao Rio de Janeiro pela primeira vezDeivid Correia / Divulgação

Publicado 10/05/2024 06:00

Rio - A Praça da Apoteose vai ser palco de uma grande festa, neste sábado (11), a partir das 17h. Luan Santana traz ao Rio de Janeiro, pela primeira vez, o 'Luan City Festival' e promete um dia inesquecível aos fãs. Em entrevista exclusiva ao DIA, o cantor, natural do Mato Grosso do Sul, se mostra empolgado com o evento, que contará com vários convidados especiais, e fala sobre sua ligação com a Cidade Maravilhosa.

"O Rio tem muitos momentos importantes em minha carreira. Foi no Rio que gravei um DVD incrível em 2010 e tantas turnês com ingressos esgotadas e shows extras. Voltar mais uma vez e, agora, com o Luan City e tantos amigos especiais, tenho certeza de que vai ser uma edição muito especial. Uma festa numa cidade (Luan City) que agora virou um festival", afirma Luan, que dá um spoiler sobre seu show, o mais aguardado do evento.

"Além de sucessos novos como 'Deus é Muito Bom', 'Meio Termo', 'Mulher Segura', 'Morena', 'Coração Cigano', 'Deja vu' e 'Pega escandaloso', o repertório faz uma viagem pela minha história, revisitando sucessos dos primeiros anos de carreira. A megaprodução com iluminação em Led e projeção dão tom ao festival. Montamos uma estrutura especial. A edição no Rio de Janeiro compõe uma estrutura futurista de luz e led, ativações e cenografia criada para o festival. Tem ainda uma passarela gigante que vai me aproximar do público", entrega.

Participações especiais

Além do anfitrião, Mumuzinho, Dennis Dj e Kevin O Cris também sobem ao palco em apresentações únicas. "A gente sempre faz uma pesquisa antes de fechar os nomes. E na edição do Rio chegamos nesse line-up. São amigos que admiro e curto o som", declara Luan.

O artista também explica que a escolha do palco do Carnaval Carioca para receber seus convidados e fãs tem um motivo especial. "Eu quis fazer o festival em um local que representasse a grandiosidade da Cidade Maravilhosa para receber uma grande festa. A Apoteose, que recebe todo ano grandes desfiles de Carnaval, uma festa mostrada para o mundo, é o cenário ideal para reforçar o brilho do nosso festival. E o 'Luan City Festival' tem a concepção de uma grande confraternização, capaz de abraçar as pessoas da plateia como parte da apresentação. O cenário leva muito mais que um palco, é uma mega apresentação de músicas inéditas e grandes sucessos, com jogos de luzes e efeitos especiais. As pessoas vão estar envolvidas neste mundo, nesta cidade que a gente criou para percorrer o Brasil, para que tudo seja uma grande festa".



Além de uma boa fase profissional, Luan confirma que vive um bom momento no âmbito pessoal. "Com certeza! Estou realizado!", vibra o cantor, que reatou o noivado com Jade Magalhães. Os dois viveram um relacionamento de 12 anos, mas haviam se separado em 2020. Em fevereiro deste ano, o casal assumiu a reconciliação e empolgou os fãs.

Serviço:

Luan City Festival

Sábado, a partir das 17h

Convidados: Mumuzinho, Dennis Dj e Kevin O Cris

Local: Praça da Apoteose

Endereço: Rua Marquês de Sapucaí, s/nº - Santo Cristo

Ingresso: a partir de R$ 80 (meia-entrada solidária, mediante a doação de 1 KG de alimento não perecível)

