Deborah Secco encanta seguidores ao compartilhar cliques com a filha, Maria FlorReprodução

Publicado 09/05/2024 19:55

"Criando memórias em Paris… Tudo com ela, e por ela… Amor maior do mundo", escreveu Deborah na legenda da publicação. Nos comentários, os internautas reagiram aos registros. "A Fifi tem tanta tanta sorte de ter uma mãe tão incrível", disse uma pessoa. "Nossa, ela é a cópia da própria mãe. São lindas", afirmou outra. "Que lindas", ressaltou um seguidor. "Tô amando tanto acompanhar essa viagem", declarou outro.

Maria Flor é fruto do relacionamento de Deborah com Hugo Moura. Os dois anunciaram o fim do casamento de nove anos em abril deste ano.