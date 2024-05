Karol G - Reprodução / Instagram

Publicado 09/05/2024 19:47

Rio - Karol G desembarcou nesta quinta-feira (9) em solo brasileiro para realizar um único show em São Paulo. A apresentação será nesta sexta-feira (10), no Centro Esportivo Tietê. Através do Stories no Instagram, a cantora celebrou ao chegar no Brasil.