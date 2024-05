Fabiana Justus comemora primeiro mês desde o sucesso do transplante de medula óssea - Reprodução / Instagram

Fabiana Justus comemora primeiro mês desde o sucesso do transplante de medula óssea Reprodução / Instagram

Publicado 09/05/2024 18:02

Rio - Fabiana Justus, de 37 anos, celebrou nesta quinta-feira (9), um mês da "pega" de sua medula óssea. Nas redes sociais, a influenciadora se parabenizou pelo renascimento, com direito a bolo e vela. Desde janeiro, a filha de Roberto Justus está tratando uma Leucemia Mieloide Aguda.

"Um mês do meu renascimento! Um mês da pega da minha medula! Minha amiga carinhosamente me lembrou e me mandou o bolo e a vela! Eu não tinha percebido! Esse mês passou voando e, ao mesmo tempo, demorou uma eternidade! É difícil descrever o tempo quando estamos em isolamento. Mas o isolamento em casa é infinitamente mais leve e gostoso do que o isolamento no hospital", escreveu ela na legenda da publicação."Um mês de uma rotina pós-transplante, com muitos cuidados. Um mês que os sintomas pós químio e transplante vão amenizando pouco a pouco. O gosto metálico na boca dá espaço para alguns sabores voltando. A falta de apetite completa começa a ceder um pouco. O cansaço extremo se transforma em menos cansaço. E assim, dia após dia as coisas vão melhorando. Que assim seja! E assim continue!", vibrou.Fabiana ainda atualizou seu estado de saúde. "Começamos o tratamento de manutenção e continuamos com o acompanhamento. Rumo ao primeiro marco importante dos 100 dias pós-transplante (estamos no D + 43. A contagem é feita a partir do dia que foi feito o transplante). Não preciso nem dizer qual foi o meu desejo né?!", finalizou.