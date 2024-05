Arthur Picoli se declara para Ivy Moraes - Reprodução

Arthur Picoli se declara para Ivy MoraesReprodução

Publicado 09/05/2024 21:42

Rio - Arthur Picoli utilizou as redes sociais, nesta quinta-feira (9), para se declarar para Ivy Moraes. Os dois, que participaram de edição de diferença do "Big Brother Brasil", da TV Globo, da TV Globo, assumiram o relacionamento em abril deste ano.

fotogaleria

"Não tem palavra no mundo que resuma o que essa mulher se tornou para minha vida e o bem que ela me faz. Minha princesa", escreveu Arthur ao compartilhar uma série de fotos ao lado da amada. Ivy, por sua vez, também ressaltou seu amor pelo influenciador. "E não é nem o começo de tudo que ainda vamos viver juntinhos! Que Deus nos guarde e proteja sempre, meu lindo Você já sabe do quanto estou feliz, né?", disse.

Nos comentários da publicação, famosos e anônimos enalteceram o casal. "Parabéns, amigo, por valorizar quem você ama. Arrasou", afirmou Nicole Bahls. "Felicidades, meu irmão", ressaltou Rafael Zulu. "Quem quiser namorar, comenta aqui. Eu arrumo tudo online", brincou Gizelly Bicalho. "Ah, meu Deus! Desejo tudo de mais lindo na vida de vocês", relatou uma fã. "Que lindos! Que sejam felizes e façam bem um ao outro", declarou outra.

Confira: