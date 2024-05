Mariana Xavier viveu Ana Rita na novela Além do Horizonte - TV Globo / Paulo Belote

Publicado 09/05/2024 20:45

Rio - Mariana Xavier não perdeu o bom humor ao compartilhar um registro de sua primeira novela, nesta quinta-feira (9). No Instagram, a atriz entrou para o #TBT, onde se compartilham fotos ou vídeos antigos nas quintas-feiras, e tirou risada dos seguidores com uma cena de "Além do Horizonte", de 2013.

"Você consegue rir do seu ridículo? Eu acabei de gargalhar sozinha reassistindo a algumas cenas desse 'mico' inesquecível que a carreira de atriz me proporcionou", iniciou ela na legenda da publicação. "Em 2013/2014 eu fiz minha primeira novela: 'Além do Horizonte'. No começo da história, eu tinha pequenas cenas e passava às vezes 3, 4 capítulos sem aparecer na telinha. De repente a trama começou a mudar... Ana Rita (minha personagem) e Ana Selma (da minha amada mana Luciana Paes) saíram do Norte pro Rio de Janeiro e viraram, completamente sem querer, estrelas da Internet", seguiu.

Mariana então contou um pouco dos bastidores das gravações da novela. "'Beijinho no ombro', da Valesca Popozuda, era o hit do momento e essa paródia folclórica aí eu e a Lu compusemos no camarim e sugerimos aos autores quando soubemos que 'as artísticas de Tapiré' teriam mais um número musical viralizado na trama. Tinha que ser 'Beijinho no Boto'!", disse.

"Eu não aguentava mais vestir essa roupa de Curupira, mas a gente se divertiu um bocado com essas loucuras! Meu obrigada com congratulações aos nossos incríveis colegas de elenco: Flavia Alessandra, Guilherme Fontes e meu par romântico Otavio Martins por conseguirem manter a compostura vendo essa performance!", finalizou Mariana Xavier.

Nos comentários, os internautas não seguraram a risada. "Vocês são muito figuras! Muito bom!", escreveu um perfil. "Eu tô chorando", disse outro, seguido de emojis rindo. "Momento feliz", contou a atriz Luciana Paes.