Simony - Reprodução/Instagram

SimonyReprodução/Instagram

Publicado 09/05/2024 16:59

Rio - Um ano após superar um câncer no intestino, a cantora Simony, de 47 anos, revelou ter desembolsado mais de R$ 500 mil em seu tratamento. Sem contar com um plano de saúde na época, ela compartilhou no podcast PodC, de Celso Portiolli, que precisou vender parte de seu patrimônio para custear as despesas.

fotogaleria

"Quando descobri o câncer, eu estava sem plano de saúde. Tive que fazer o tratamento no particular. Gastei mais de meio milhão de reais. A gente vendeu um terreno ali, um negócio aqui, e conseguimos pegar essa grana. Agora eu tenho plano de saúde", relatou.Mãe de Ryan, de 22 anos, de Aysha, de 20, de Pyetra, de 17, e de Anthony, de dez, Simony enfrentou um processo intenso de quimioterapia, enfrentando sete internações entre agosto de 2022 e julho de 2023. Atualmente, ela segue um protocolo de sessões de imunoterapia."Fico chateada quando as pessoas falam algumas coisas. Pô, trabalhei desde criança, tive que desfazer de algumas coisas minha. Nunca pedi nada para ninguém, apesar de ter amigos maravilhosos que me ofereceram, mas eu não quis e preferi vender um patrimônio para pagar o tratamento", desabafou.A cantora também compartilhou que está passando por um tratamento oneroso, custeado parcialmente pelo plano de saúde, mas ainda assim demandando altos investimentos. "Cada imunoterapia que eu faço, a cada 21 dias, é R$ 61 mil. Tenho que fazer dois anos desse tratamento. Já fiz um ano", explicou.Além disso, Simony mencionou a mudança de perspectiva que o enfrentamento da doença trouxe para sua vida. "Não queria comprar nada para mim. Sempre gastava tudo para os meus filhos. Mas agora se eu quiser comprar uma bolsa de marca, se tiver vontade de ter uma, eu vou comprar", compartilhou a artista.Em 7 de julho de 2023, Simony anunciou em suas redes sociais que estava livre do câncer de intestino, expressando sua gratidão e alegria por concluir o ciclo do tratamento com sucesso. "É muita gratidão a Deus. Muito milagre. Não sei nem o que dizer para vocês, só que estou muito feliz”, disse.