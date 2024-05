Sorriso Maroto, Ferrugem, Dilsinho, Menos é Mais, Leo Santana e mais atrações se apresentam no Capital do Samba - Divulgação

Sorriso Maroto, Ferrugem, Dilsinho, Menos é Mais, Leo Santana e mais atrações se apresentam no Capital do SambaDivulgação

Publicado 17/05/2024 09:52 | Atualizado 17/05/2024 09:54

Rio - Mais um fim de semana chegou e trouxe com ele uma programação que promete animar o Rio de Janeiro. Há eventos em diversas regiões e para todos os tipos de gostos, como teatro, programas infantis, lançamento de livro, exposições e muitos shows. Entre as atrações que desembarcam na cidade estão Sorriso Maroto, Zé Ramalho e Xande de Pilares.

fotogaleria

Confira a programação completa:

SEXTA-FEIRA - 17 de maio

Baile da Fazendinha

Atrações: MC Poze & Paulinho da Capital

Horário: 22h

Local: Campo do Seu Zé

Endereço: Rua Novo Paraíso nº 5 - Fazendinha / Complexo do Alemão

Entrada gratuita



Peça Era Uma Vez Um Tirano

Horário: 14h

Local: Escola Fábrica dos Atores e Materiais Artísticos

Endereço: Rua Apinagés, 140 - Nova Iguaçu - RJ



Jhusara

Local: Rio Scenarium

Endereço: Rio Scenarium – Rua do Lavradio, 20 – Centro

Horário: 22h

Preços: De R$ 30,00 a R$ 45,00



Quintal dos Botecos - NorteShopping

Local: Estacionamento G3 Fernão Cardim (Acesso Carrefour)

13h às 16h30 - Banda Galena

17h30 às 21h30 - Samba que elas querem

DJ nos intervalos

Entrada gratuita

Área Kids

Pet friendly



SÁBADO - 18 de maio



Show do Zé Ramalho

Abertura dos portões: 19h30

Local: Qualistage

Endereço: Av. Ayrton Senna, 3000 - Barra da Tijuca, Rio de Janeiro

Ingressos: A partir de R$ 80



Capital do Samba

Horário: abertura às 16h, show a partir de 18h30

Atrações: Tiee, Ferrugem, Sorriso Maroto, Dilsinho Léo Santana

Local: Marina da Glória

Endereço: Av. Infante Dom Henrique, S/N - Glória, Rio de Janeiro

Vendas: a partir de R$ 255



Quintal dos Botecos - NorteShopping

Local: Estacionamento G3 Fernão Cardim (Acesso Carrefour)

13h às 16h30 - Roda de samba Cacique de Ramos

17h30 às 21h30 - Marcelle Britto, participação Gabrielzinho de Irajá e Flávia Saolli

DJ nos intervalos

Entrada gratuita

Área Kids

Pet friendly



Pluft, o fantasminha - Cia PeQuod Teatro de Animação

Classificação: Livre

Horário: 16h

Local: Teatro Sesc Niterói

Endereço: R. Padre Anchieta, 56 - São Domingos, Niterói - RJ

Ingressos: R$ 5 e R$ 10