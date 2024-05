Feira Nacional do Podrão estreia na Zona Sul do Rio - Divulgação / @ondecomernorio

Publicado 24/05/2024 16:46 | Atualizado 24/05/2024 16:47

Rio - A Feira Nacional do Podrão faz sua estreia na Zona Sul do Rio, neste fim de semana. A 19ª edição do aclamado evento gastronômico vai acontecer neste sábado (25) e domingo (26) na Praça Paris, na Glória, das 10h às 19h.



Clássicos Podrões de edições anteriores estão confirmados, como o "Cachorro-Quente de 120 centímetros", "Hambúrguer de Três Quilos", "Torre de Churros", "Marmita de Hot Dog", além da "Batata Frita", "Churrasquinho", "Salgadinhos", entre outras delícias de petiscos de rua.

"Estamos felizes com Podrão na Praça Paris em edição icônica para ficar na memória da Zona Sul ao som de boa música, comida e muita canga na grama para curtir com os amigos e familiares", comenta Suzanne Malta, idealizadora/promotora do projeto.O evento traz ainda uma programação musical com direito a DJ, roda de samba e pagode com grandes sucessos, incluindo "Que Se Chama Amor" (Só Pra Contrariar), "Me Apaixonei Pela Pessoa Errada" (Exaltasamba), "Essa Tal Liberdade" (Só Pra Contrariar), "Inaraí" (Katinguelê), "Não Deixa o Samba Morrer" (Alcione), "Andança" (Beth Carvalho), "Me Bloqueia" (Ferrugem), entre outras.A Feira também terá ponto de recolhimento de doação de roupas e alimentos não perecíveis para vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul.19ª Edição da Feira Nacional do PodrãoLocal: Praça Paris (Avenida Augusto Severo, 342 - Glória).Dias/horários: 25 e 26 de maio(sábado e domingo), das 10h às 19h.Entrada: Gratuita (com ponto de recolhimento de doação de roupas e alimentos não perecíveis em prol das vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul).