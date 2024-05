Djavan e IZA se apresentam de graça na Praia de Copacabana - Divulgação

Publicado 31/05/2024 09:30

Rio - Após receber shows de Baco Exu do Blues, Marina Sena e uma homenagem à Beth Carvalho, a Praia de Copacabana terá um segundo fim de semana de apresentações gratuitas que prometem animar os cariocas.



No sábado (1), os trabalhos começam com Preta Gil trazendo seu "Baile da Preta", tendo o cantor e compositor Thiago Pantaleão como convidado. Em seguida, IZA sobe no palco apresentando as faixas do novo disco, além dos sucessos já conhecidos do público, como "Brisa", "Pesadão" e "Talismã".

No domingo (2), é a vez de Djavan se apresentar no festival. O alagoano vai levar canções do espetáculo "D", que traz músicas do seu último trabalho, como "Num Mundo de Paz" e "Iluminado", e os clássicos dos 20 anos de carreira, como "Sina" e "Flor de Lis". Antes, o hip hop de São Paulo invade a praia carioca com o som de Rael.



Serviço:

Local: Praia de Copacabana, Posto 4, RJ

Abertura: 16h

Encerramento: 20h

Gratuito

*show serão realizados dentro do horário, com encerramento previsto para às 20h

01/02/06 - Preta Gil convida Thiago Pantaleão (17h)/ IZA (19h)

02/06/2024 - Rael (17h)/ Djavan (19h)



Outros eventos no fim de semana:

Sarau Preto Especial Mulheres

Data: 1º e 2 de junho de 2024

Horário: Das 12h às 22h

Local: Renascença Clube - R. Barão de São Francisco, 54 - Andaraí, Rio de Janeiro – RJ

Ingresso colaborativo - R$ 10,00

Ingresso com direito à feijoada - R$ 30,00

Ingresso (meia-entrada) - R$15,00



AS CRIANÇAS no Espaço EcoVilla Ri Happy

Estreia: 31 de maio, às 20h

Horários: Sexta e sábado às 20h e domingo 19h

Ingressos: R$35 (meia)

Duração: 80 min

Classificação: 14 anos

Temporada: de 31 de Maio a 23 de Junho



São João do Amor

Endereço: Av. Abílio Augusto Távora, 1.111 - Bairro da Luz - Nova Iguaçu – RJ

Local: Estacionamento da Pedreira

Dias 29/05, 30/05, 31/05, 01/06 e 02/06

Quarta – 17h às 22h

Quinta a domingo – 14h às 22h



Exposição - Dança de Combate

Visitação: até 2 de junho

Galeria do Sesc Copacabana – 1° andar

Endereço: Rua Domingos Ferreira, 160, Copacabana, Rio de Janeiro

Funcionamento: Terça-feira a domingo, das 10h às 19h

Entrada gratuita

Classificação indicativa: Livre