Maria Fernanda Cândido é a protagonista do filme 'A Paixão Segundo G.H' - Paris Filmes / Divulgação

Publicado 04/06/2024 12:05 | Atualizado 04/06/2024 12:15

Rio - O livro ”A Paixão Segundo G.H”, da escritora Clarice Lispector, será tema do Clube de Leitura do Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) nesta quarta-feira (5), às 15h30. O evento gratuito contará com a presença da atriz Maria Fernanda Cândido, do diretor Luiz Fernando Carvalho, da roteirista Melina Dalboni e da escritora e biógrafa Nádia Batella.

O debate vai abordar o clássico, escrito em 1964, e a adaptação para o cinema, lançada em abril desse ano. Luiz Fernando comentará a transposição da literatura para imagens, enquanto Melina Dalboni falará sobre sua experiência em roteirizar textos densos como os de Clarice Lispector.

Já Maria Fernanda Cândido vai ler seus trechos prediletos do livro, convidando, na sequência, para uma conversa com a plateia. A mediação será de Suzana Vargas, curadora do projeto.

“O texto é um primor e o filme consegue transpor muitas das questões existenciais para imagens impecáveis pela força de luzes, pelos enquadramentos e pela interpretação”, exalta Suzana.

“A Paixão Segundo G.H” conta, através de um enredo banal, o pensar e o sentir de G.H, a protagonista-narradora que despede a empregada doméstica e decide fazer uma limpeza geral no quarto de serviço, que ela supõe imundo e repleto de inutilidades. A personagem vê sua condição de dona de casa e mãe como uma selvagem.