Thelmo Fagundes no monólogo 'Diário do Farol'Divulgação / Rafael Blasi

Publicado 01/06/2024 15:30 | Atualizado 01/06/2024 16:24

Rio - Estreia na próxima terça-feira (4), no Teatro Poeira, em Botafogo, Zona Sul, o espetáculo "Diário do Farol – Uma peça sobre a maldade". Cinco anos após uma temporada de sucesso, que inclusive rendeu algumas premiações, Thelmo Fernandes volta a dar vida a um homem capaz de dissimular, matar e torturar, e ainda ver beleza nos atos por ele praticados.

Inspirado pelo ator, diretor e dramaturgo Domingos Oliveira, morto em 2019, a peça recebe direção de Fernando Philbert, responsável pela adaptação do texto junto com Thelmo, que tem neste trabalho seu primeiro solo. Por ele, o ator recebeu indicações ao Prêmio Cesgranrio de Teatro, APTR e Botequim Cultural.

Romance escrito por João Ubaldo Ribeiro em 2002, "Diário do Farol" lança luz à linha tênue que separa o bem e o mal, com a história de um homem capaz de fazer as maiores atrocidades permanecendo invisível. Após cometer esses atos, ele se isola em uma ilha e cuida de Lúcifer, o seu Farol.

O espetáculo, que teve sua estreia em agosto de 2019, percorreu alguns palcos do Rio e teve até uma versão online em meio à pandemia. Agora, a peça está de volta aos palcos, mas trazendo algumas mudanças.

"Para esta temporada, tivemos mudanças pontuais no texto e na encenação. A peça encurtou em 10 minutos, mas ninguém percebe, foram cortes cirúrgicos. Quem retornar pra assistir verá praticamente o mesmo espetáculo. Acredito que a peça está mais atual do que nunca. O que eu percebo na escrita do João Ubaldo, é que certos movimentos perversos e nocivos que a humanidade sempre cria para si são cíclicos – e sempre voltam. A abordagem serve como instrumento forte de reflexão pro espectador”, observa Thelmo Fernandes.

Serviço: