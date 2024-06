Multibloco é uma das atrações do Arraiá do Bem - Divulgação

Rio - Prepare a roupa xadrez ou o vestido estilo caipira porque um dos meses mais "deliciosos" e animados do ano chegou. É hora de pular fogueira, dançar quadrilha, degustar comidas típicas e curtir muito forró. Para quem gosta do agito, há vários "arraiás" espalhados pela Cidade Maravilhosa, e muitos deles são gratuitos. Êta, coisa boa, sô!

No sábado e no domingo, a sétima edição do Arraiá do Alemão, na Praça de Inhaúma, na Zona Norte, homenageará Luiz Gonzaga e Carmélia Alves, ícones do baião, a partir das 15h. Daniela Mercury e Tiee prometem agitar o público, no domingo, com seus maiores sucessos. Outras atrações do evento, promovido pela ONG Voz das Comunidades, são Quintal da Magia, Cassiano Beija-Flor, Sávio Araújo e Rosy Campbel. Já o Arraiá Rock 80, na Praia do Flamengo, terá bandas de rock regionais e DJs.

No Arraiá do Chico, em Caxias, haverá quadrilha, música e espaço kids. Para quem estiver com uma graninha sobrando, vale marcar presença no Arraiá do Bem, no Clube Monte Líbano, na Lagoa. Júlia Vargas, Juliana Linhares e o Multibloco estão entre as atrações do evento. Outra opção é edição especial de festa junina da roda de samba Sambay, com participação do Thiago Pantaleão e Ludmillah Anjos, neste domingo, no Terrasse Rio, na Glória.

Além das festividades juninas, há outras opções de diversão, como a apresentação de Jorge Aragão e Fundo de Quintal, nesta sexta-feira, no Ribalta Eventos, na Zona Oeste. No mesmo dia, o Sorriso Maroto leva todo o seu romantismo para o Espaço Hall. No sábado acontece Presença Festival, com shows de Preta Gil, Gaby Amarantos, MC Soffia, Bloco O Baile Todo, DJ Sô Lyma e Aquaglam Ninja Ball, no Circo Voador, no Centro.

De volta ao Brasil, o Boyce Avenue, que se destaca por seus covers, embalará o público do Vivo Rio, na Zona Sul. No Qualistage, na Barra, Rodrigo Teaser apresenta o "Tributo ao Rei do Pop", em homenagem ao cantor Michael Jackson, e recebe a guitarrista Jennifer Batten, no palco. Pensa que acabou? Tem mais. A programação ainda conta com espetáculos e festivais de vinho e comida nordestina. Confira abaixo.

Arraiá do Chico

Sexta-feira, sábado e domingo, das 14h às 20h

Local: Caxias Shopping

Endereço: Rodovia Washington Luiz, 2895, Duque de Caxias

Ingresso: Grátis



Festival do Nordeste

Sábado e domingo, das 9h às 15h

Local: Museu da República, nos jardins do Palácio do Catete

Endereço: Rua do Catete, 153, Catete

Ingresso: Grátis



Arraiá Rock 80

Sábado e domingo, das 11h às 22h

Local: Praia do Flamengo - Posto 3

Ingresso: Grátis - o evento convida todos a doarem 2 kgs de alimentos não perecíveis



Arraiá do Botafogo Praia Shopping

Sábado, das 12h às 22h, e domingo, 12h às 21h

Local: Botafogo Praia Shopping

Endereço: Praia de Botafogo, 400, Botafogo

Ingresso: Grátis

Arraiá do Morro no Parque Bondinho

Sábado e domingo, a partir das 13h

Local: Parque do Bondinho Pão de Açúcar

Endereço: Av. Pasteur, 520 – Urca

Ingresso: a partir de R$ 92



Arraiá da Escola de Música da Rocinha

Sábado, das 14h às 21h

Local: G.R.E.S. Acadêmicos da Rocinha

Endereço: Rua Bertha Lutz, 80, São Conrado

Ingresso: R$ 30



Arraiazinho Fashion Mall

Sábado, das 14h às 18h

Local: Fashion Mall - Praça de Eventos

Endereço: Estrada da Gávea, 899, São Conrado

Ingresso: Grátis

Arraiá do Alemão

Sábado e domingo, a partir das 15h

Local: Praça de Inhaúma

Endereço: Praça Vinte e Quatro de Outubro, 43, Inhaúma

Ingresso: Grátis



Festa Junina da Feira O Fuxico

Sábado, das 16h às 18h, e domingo, das 17h às 18h

Local: Praça Nossa Senhora da Paz – Ipanema

Endereço: A praça fica entre as ruas Barão da Torre, Visconde de Pirajá, Maria Quitéria e Joana Angélica

Ingresso: Grátis



Arraiá do Bem

Sábado, das 16h às 22h

Local: Clube Monte Líbano

Endereço: Av. Borges de Medeiros, 701, Lagoa

Ingresso: R$ 50 (antecipado) e R$ 60 (no dia)

Arraiá da roda de samba Sambay

Domingo, a partir das 17h

Local: Terrasse Rio

Endereço: Av. Almirante Silvio de Noronha, 300, Glória

Ingresso: a partir de R$ 20



Presença Festival

Sexta-feira, a partir das 18h - atrações: Luedji Luna, Majur, N.I.N.A e DJ Laís Conti

Sábado, a partir das 18h -atrações: Preta Gil, Gaby Amarantos, MC Soffia, Bloco O Baile Todo, DJ Sô Lyma e Aquaglam Ninja Ball

Local: Circo Voador

Endereço: Rua dos Arcos, s/n - Lapa

Ingresso: a partir de R$ 60

Alex Cohen

Sexta-feira, a partir das 19h

Local: Praça da Preguiça

Endereço: Rua Barão de Piraí, Centro, Piraí-RJ

Ingresso: Grátis

Jorge Aragão e Fundo de Quintal

Sexta-feira, a partir das 20h30

Local: Ribalta Eventos

Endereço: Avenida das Américas, 9.650, Barra da Tijuca

Ingresso: a partir de R$ 90



Sorriso Maroto

Sexta-feira, a partir das 20h

Local: Espaço Hall

Endereço: Av. Ayrton Senna, 5850 – Barra da Tijuca

Ingresso: a partir de R$ 40



Richard Clayderman

Sábado, a partir das 19h

Local: Theatro Municipal do Rio de Janeiro

Endereço: Praça Floriano, S/N - Centro

Ingresso: a partir de R$ 130



Daniel Jobim & Kell Smith - Tributo a Elis & Tom

Sábado, às 21h (abertura da casa 2h antes)

Local: Vivo Rio

Endereço: Avenida Infante Dom Henrique, 85, Parque do Flamengo

Ingresso: a partir de R$ 70



'S.O.S- Rio Grande do Sul' - com Dibob, Kaka Reis, Thiago e Banda Goodtrip

Domingo, às 18h

Local: Areninha Cultural Gilberto Gil

Endereço: Av. Marechal Fontenele 5.000, Realengo

Ingresso: Grátis, mediante a doação de 2 kg de alimentos não perecíveis e/ou kit higiênico (sabonete + creme dental)



Boyce Avenue

Domingo, às 19h

Local: Vivo Rio

Endereço: Avenida Infante Dom Henrique, 85, Parque do Flamengo

Ingresso: a partir de R$ 120



Rodrigo Teaser

Domingo, às 20h30 (casa abre 2h antes)

Local: Qualistage - Via Parque

Endereço: Av. Ayrton Senna, 3000, Barra da Tijuca

Ingresso: a partir de R$ 70



"Nenhum de nós mente ou finge"

Sexta-feira e sábado, às 19h, e domingo, às 18h

Local: Espaço Cultural Sérgio Porto

Endereço: Rua Visconde de Silva, ao lado do nº 292, Humaitá

Ingresso: a partir de R$ 15



"Eu-Ana"

Sexta-feira e sábado, às 20h

Local: Teatro Léa Garcia

Endereço: Rua Visconde de Itaboraí, 20 - Centro

Ingresso: R$ 30

"Onde fica a curva?"

Sexta-feira e sábado, às 20h, e domingo, às 19h

Local: Teatro Domingos Oliveira

Endereço: Planetário do Rio: Av. Padre Leonel Franca 240, Gávea

Ingresso: a partir de R$ 15



"Vamo acelerá essa festinha"

Sexta-feira e sábado, às 20h, e domingo, às 19h

Local: Teatro Café Pequeno

Endereço: Av. Ataulfo de Paiva 269, Leblon

Ingresso: a partir de R$ 25



"Agora É que São Elas", com Júlia Rabello, Maria Clara Gueiros e Priscila Castello Branco

Sexta-feira e sábado, às 20h, e domingo, às 19h

Local: Teatro dos Quatro - Shopping da Gavea

Endereço: Rua Marquês de São Vicente, 52, 2º andar, Gávea

Ingresso: a partir de R$ 70



"A Iluminada", com Heloisa Périssé

Sexta-feira, às 20h, sábado, às 17h30 e 20h, e domingo, às 19h

Local: Local: Theatro Municipal de Niterói

Endereço: Rua XV de novembro, 35, Centro, Niterói

Ingresso: R$ 140



"Fabulosas delicadezas dos elefantes"

Domingo, às 17h

Local: Areninha Cultural Sandra Sá

Endereço: Rua Doze 1, Santa Cruz

Ingresso: Grátis



Festival de Vinhos

De sexta-feira a domingo, das 16h às 22h

Local: Ilha Plaza Shopping

Endereço: Av. Maestro Paulo e Silva, 400

Ingresso: Grátis (entrada deve ser resgatada no aplicativo Ilha Plaza Shopping)



Festival Arretado - Culinária nordestina e muita música

Sexta-feira, das 17h às 0h; Sábado: 12h às 0h e domingo: 12h às 23h

Local: ParkShoppingCampoGrande

Endereço: Estrada do Monteiro, 1200, Campo Grande

Ingresso: Grátis

Contação de história dos livros "Árvore - Ar Você Respira" e "O Chão e a chuva"

Sábado, às 10h

Local: Museu Histórico da Cidade do Rio de Janeiro (MHC)

Endereço: Est. Santa Marinha s/no, Gávea

Ingresso: Grátis

Oficinas de Jardinagem

Sábado, das 15h às 17h

Local: Cantinho Guadalover - Shopping Guadalupe

Endereço: Avenida Brasil, 22.155, Guadalupe

Ingresso: Grátis



Exposição "Luzes da Coreia - Festival de Lanternas de Jinju"

Domingo, das 10h às 18h (entrada até as 17h30)

Local: Museu de Arte Contemporânea - MAC Niterói

Endereço: Mirante da Boa Viagem, s/nº, Boa Viagem, Niterói

Ingressos: R$ 16