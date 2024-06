Daniela Mercury e Tiee são principais atrações do Arraiá do Alemão - Reprodução

Publicado 07/06/2024 15:40 | Atualizado 07/06/2024 15:46

Rio - A sétima edição do Arraiá do Alemão vai agitar a Praça de Inhaúma, na Zona Norte, neste fim de semana, a partir das 15h, com muitos shows e homenagens ao mestre Luiz Gonzaga e à cantora Carmélia Alves, ícones do baião. A entrada é gratuita.

O evento, organizado pela ONG Voz das Comunidades, terá como atrações Daniela Mercury, Quintal da Magia, Tiee, Cassiano Beija-Flor, Rayane Show, Sávio Araújo, Rosy Campbel e DJ Tigo. Os dois palcos terão os nomes do artistas homenageados.

No sábado, se apresentam Rosy Campbel, Quintal da Magia, Cassiano Beija-flor e Sávio Araújo. No domingo, Daniela Mercury, Tiee e Rayane Show serão as atrações. O DJ Tigo estará presente nos dois dias do evento.

A programação inclui apresentações das quadrilhas Santa Rita, Forrozão Junino, Junina Dançar, Junina São Judas Show e Junina Fazendão de Campo Grande.

"Cada barraca, cada dança, cada prato típico conta uma história, carrega um pedaço da nossa identidade. É emocionante ver como o Arraiá do Alemão cresceu ao longo dos anos e se tornou um evento tão importante para nós. É incrível ver que com o Arraial conseguimos movimentar a economia local, reunindo pessoas de todos os cantos, de todas as idades, em uma grande festa de amor e respeito. É um momento de fortalecer laços e criar memórias que ficarão para sempre", comenta Rene Silva, fundador do Voz da Comunidades e criador do evento.

Entre as atividades planejadas para este ano, será montada uma arquibancada para o público acompanhar as apresentações das quadrilhas, além de áreas para brincadeiras típicas de festa junina, como touro mecânico e pescaria.

Segurança para as famílias

Para garantir a segurança de todos os frequentadores, haverá reforço no policimento da região. O esquema prevê agentes em todos os acessos e no entorno do local. O Arraiá do Alemão 2024 conta, ainda, com o apoio da prefeitura.