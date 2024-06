Filipe Ret, Thiaguinho e Ana Castela estão entre as principais atrações - Divulgação

Publicado 21/06/2024 11:49 | Atualizado 21/06/2024 13:35

Rio - O fim de semana está repleto de programação boa, para todos os gostos e que cabem no bolso. Além do show de 15 anos de carreira do cantor Filipe Ret, há arraiás espalhados pela cidade, com boa musica, comida e brincadeiras e a maioria com entrada gratuita.

Para quem é amante da música, o cantor João Bosco apresenta seus sucessos no Circo Crescer e Viver, no Centro, nesta sexta-feira (21). No sábado (22), tem show de Bebeto e Grupo Arruda, no Casarão do Firmino, no Centro. No domingo (23), a boa é a feijoada em comemoração aos 29 anos da Nova Mocidade Independente de Inhaúma, no antigo Clube Everest, em Inhaúma.

A programação também conta com um espetáculos teatrais, como "Amazônia" no Teatro PRIO, na Gávea, e 2ª Mostra "Mulheres Mágicas: Reinvenções da Bruxa no Cinema", no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), Centro. No Ilha Plaza, acontece a exposição de carros antigos, no esquema 0800.

Há ainda um Drag Brunch, que chega ao Rio pela primeira vez. O evento, que está na rota dos viajantes LGBTQIA+ de todo o mundo, acontecerá no domingo (23), no JO&JOE Rio, no Cosme Velho, Zona Sul do Rio, para celebrar o mês do orgulho LGBTQIA+ em grande estilo.



Confira a programação completa:



Arraiás



Arraiá do Bar do Zeca Pagodinho

Sexta, das 21h as 02h

Local: Shopping Park Jacarepaguá

Endereço: Estrada de Jacarepaguá, 6069 - Anil



Arraiá do Samba de Base

Sábado, das 16h às 22h

Local: Shopping Metropolitano Barra

Endereço: Avenida Embaixador Abelardo Bueno, 1300 - Barra da Tijuca

Ingresso: Grátis



Arraiá Raiz

Sexta, das 17h às 23h, sábado e domingo, das 14h às 23h.

Local: Uptown Barra

Endereço: Av. Ayrton Senna, 5.500 – Barra da Tijuca

Ingresso: Grátis



Arraiá do Multicenter Niterói

Sexta, das 17h às 22 sábado, domingo e segunda, das 14 às 22h

Local: Shopping Multicenter Itaipu

Endereço: Estrada Francisco da Cruz Nunes, 6.501 - Itaipu

Ingresso: Grátis



Arraiá Bangu

Sexta, das 17 às 23h, sábado e domingo, das 14 às 23h

Local: Bangu Shopping

Endereço: Rua Fonseca, 240– Bangu

Ingresso: Grátis

Arraiá Amazônico com Afroribeirinhos

Atrações: Natascha Falcão, Felipe Cordeiro, Ton Rodrigues e La Guacamaya

Sexta-feira, a partir das 20h

Local: Fundição Progresso

Endereço: Rua dos Arcos, 24 – Lapa - Rio de Janeiro

Ingresso: a partir de R$ 30



Shows e Festas



Filipe Ret

Sexta, a partir das 22h

Local: Via Music Hall

Endereço: Rodovia Presidente Dutra, 4200 – Parque Barreto, São João de Meriti

Ingresso: a partir de R$70



João Bosco

Sexta, ás 19h

Local: Circo Crescer e Viver

Endereço: Rua Carmo Neto, 143, Cidade Nova

Ingresso: R$ 25,00 (Meia entrada) / R$ 50,00 (inteira) / R$ 250,00 (mesa 4 lugares)

Maria Gadú e Marcelo D2 - Vivo Praia

Sábado e domingo, respectivamente, a partir das 17h

Local: Praia de Ipanema

Endereço: Em frente ao posto 10, na altura da Rua Henrique Dumont

Ingresso: Grátis



Cantor Bebeto e Grupo Arruda

Sábado, a partir das 18h

Local: Casarão do Firmino

Endereço: Rua da Relação, 19, Lapa

Ingresso: Colaborativo



Yago Eloy

Sábado, ás 19h

Local: West Shopping

Endereço: Estrada do Mendanha, 555, Campo Grande

Ingresso: Gratuito



Banda Del Rey

Sábado, às 21h

Local: Manouche

Endereço: Rua Jardim Botânico, 983

Ingresso: A partir de R$60



Espetáculos e Outros

"Pluft, O Fantasminha"

Sábado, às 17 h

Local: Teatro Tablado

Endereço: Avenida Lineu de Paula Machado, 795 - Lagoa, Rio de Janeiro

Ingressos: R$70



"Baú de Corações"

Sábado e domingo, às 17h30

Local: Teatro Fashion Mall

Endereço: Estrada da Gávea , 899 - São Conrado

Ingresso: a partir de R$ 40



“Menina Mojubá"

Sábado, às 18h e 19h, Domingo às 18h

Local: Teatro Dulcina

Endereço: Rua Alcindo Guanabara, 17, Centro

Ingresso: A partir de R$15



"Sessão da Tarde Musical"

Sábado, às 16h

Local: Teatro Adolpho Bloch

Endereço: Rua do Russel 804, Glória

Ingresso: R$90



"2ª Exposição de Carros Antigos"

Sábado, das 16h às 22h

Local: Ilha Plaza Shopping

Endereço: Avenida Maestro Paulo e Silva, 400, Ilha do Governador

Primeiro Drag Brunch no Rio

Domingo, de 12h às 20h

Local: JOE&JOE Rio

Endereço: Largo do Boticário, Cosme Velho

Ingresso: de R$ 50 a R$ 140



Feijoada da Nova Mocidade Independente de Inhaúma

Domingo, 13h

Local: Antigo Clube Everest

Rua Acari 131, Inhaúma