Clara Santhana e Leandro Castilho estreiam peça sobre São Cosme e Damião - Divulgação / Dalton Valerio

Publicado 09/07/2024 12:40 | Atualizado 09/07/2024 12:58

Rio - Após interpretar a cantora Clara Nunes durante dez anos em um musical de sucesso, a atriz Clara Santhana está em cartaz na Zona Norte com um espetáculo que exalta a tradição dos festejos de São Cosme e Damião.



A peça é voltada para o público infantil e explora a memória afetiva do subúrbio carioca a partir da história fictícia de Pé de vento, um menino do sertão da Paraíba, que desconhece as celebrações dos santos gêmeos. Na encenação, o garoto pega carona num redemoinho, viaja para o Rio e chega em 27 de setembro, quando acontecem as famosas distribuições de doces que marcam a data.



Clara, que também é produtora e idealizadora do espetáculo, conta que a ideia surgiu durante pesquisas sobre cultura popular. "Eu descobri uma crônica do Rubem Braga chamada 'São Cosme e São Damião', que é mais ou menos de 1957 e fala sobre as crianças do Brasil, como se fosse uma prece pedindo pelos meninos principalmente pobres. Foi muito tocante."



Para a empreitada, a atriz contou com uma ajuda muito especial. "Cheguei para minha mãe [Fátima Colin, autora do texto] e pedi que relacionasse essa crônica com a história de Cosme e Damião e a questão da distribuição de doces. Ela é do sertão da Paraíba, então tentou escrever baseado na sua trajetória. Um menino chamado Pé de vento, curioso, que vem morar com a tia no Morro de Mangueira. Ele é recebido e começa a perguntar o porquê de todos estarem correndo atrás de doce, aí que tudo começa."



Clara detalha, ainda, que o espetáculo foi começando a ganhar forma há dois anos. "Quando chegamos na pandemia, eu me juntei com o meu atual marido, Leandro Castilho, que contracena comigo. Com aquela questão toda de reclusão, nós vimos um produtor, que lançou na internet uma série de contação de histórias de artistas, e como eu tinha essa já escrita, resolvemos colocar em ação. Eu e Leandro fizemos uma filmagem, nunca tínhamos trabalhado juntos, mas a conexão deu certo."



O repertório, tocado ao vivo, conta com canções de Paulo César Pinheiro, Toquinho, Vinicius de Moraes, Jorge Ben Jor, Rita Lee, Zeca Pagodinho, entre outros nomes. "A peça é muito dinâmica, tem o momento dos bonecos, Saci-pererê, a Dona Morte, tudo numa forma de brincadeira, muito lúdico para as crianças. A proposta é mostrar as descobertas que o menino vive dessa festa coletiva muito ecumênica, que mistura tantas culturas, e valorizando essa data."



História

No catolicismo, São Cosme e Damião nasceram por volta de 260 d.C, no Oriente Médio. Os dois se tornaram médicos e passaram a cuidar de pessoas e animais de forma gratuita, pregando o evangélico nos atendimentos. Acusados de feitiçaria por pregarem uma religião proibida, os irmãos, foram presos e condenados à morte.



Já na umbanda são divindades protetoras. No dia 27 de setembro, nos terreiros , o clima é de festa. As crianças são recebidas com pacotinhos de doces variados para celebrar os irmãos que, desde pequenos, exerciam a medicina e curavam as pessoas.

Serviço:

'As Aventuras de Pé de Vento no dia de Cosme e Damião'

Sábados e domingos, 15h. Até dia 28 de julho.

Ingressos: R$ 70 (inteira)

Local: Teatro Miguel Falabella – Norte Shopping

Endereço: Avenida Dom Helder Câmara, 5.332, Cachambi

Classificação: Livre