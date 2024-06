Trio Maria Filó se apresenta no Arraiá no Jardim Botânico - Divulgação

Trio Maria Filó se apresenta no Arraiá no Jardim BotânicoDivulgação

Publicado 28/06/2024 16:03

Rio - O fim de semana está recheado de programações para todos os gostos! Além de muitos shows gratuitos, este sábado (29) e domingo (30) terão um festival de música, apresentação de teatro e arraiá por toda a cidade.

fotogaleria

Em Ipanema, as cantoras Teresa Cristina e Marina Lima se apresentam no evento "Vivo na Praia", no sábado e domingo, respectivamente, sem nenhum custo para o público. Na Cinelândia, o Teatro Dulcina recebe de sexta-feira (28) a domingo (30) o festival "Festu, a festa do teatro", reunindo 16 esquetes. A entrada também é gratuita.



A Expo Itaguaí começa mais uma edição a com shows gratuitos, diversas opções gastronômicas, rodeio e até parque de diversão. Dennis DJ e o grupo Revelação vão comandar a festa de cima do palco nesta sexta (28). No dia seguinte (29), será a vez do rapper Filipe Ret e do cantor Suel agitarem o evento country. No domingo (30), o pagodinho vai tomar conta com Péricles.

E quem estiver no clima das festas juninas, opções não faltam. O Museu do Pontal, na Barra da Tijuca, fará dois dias de arraiá, em homenagem a J. Borges, com direito forró, ciranda, bumba meu boi, brincadeiras, fogueira, entre outras atrações. Já o Salgueiro promove o primeiro fim de semana de arraiá, na quadra da escola, no Andaraí. Haverá barracas típicas, música e, claro, diversão garantida.

Shows e Festas

Rap festival CPX

Atrações: Papa MC, Orochi, Wiu, poze, Veigh, Mc maneirinho, major RD e Chefin

Sábado, 29 de junho

Horário: a partir das 21h

Local: Campo do sargento na Canitar (Complexo do Alemão)

Endereço: Rua Relicário, S/N

Ingressos: Grátis (camarotes e área vip são pagos)

Realização: Cariocando

Vivo na Praia

Data: 29 e 30 de junho

Local: Praia de Ipanema

Evento gratuito

Expo Itaguaí

Data: 28 a 30 de junho; 4 a 7 de julho

Horário: Dias 28 de junho e 4 de julho - a partir das 18h / Demais dias: a partir das 11h

Local: Parque Municipal de Eventos Itaguaí - Itaguaí

Evento gratuito

Orquestra Forte de Copacabana | Especial Junino

Data: 29 de junho, sábado

Horário: 18h

Local: Alameda do Forte de Copacabana - Praça Cel. Eugênio Franco, 1, Posto 6.

60 minutos. Grátis. Livre.

5ª edição da Ilha do Samba

Data: 30 de junho / Domingo

Horário: A partir das 13h até às 23h

Local: Sunset Gigóia - Ilha da Gigóia, 250 | Barra da Tijuca

O acesso ao espaço é por barco

Contato: (21) 99246 1696

Capacidade: 2000 pessoas

Valor da Entrada: Gratuito até às 16h; após esse horário valor por pessoa - R$ 30,00

Feijoada - R$ 50,00

Roupa Nova

Dia 30 de junho - Domingo

Show às 20h30

Qualistage

Av. Ayrton Senna, 3000 - Barra da Tijuca – RJ

A partir de R$ 85,00

Orquestra Forte de Copacabana | Especial Junino

Sábado, 29 de junho

Horário: 18h

Local: Alameda do Forte de Copacabana - Praça Cel. Eugênio Franco, 1, Posto 6 - Copacabana

Ingressos: Grátis



Evento: Criolice In Wakanda: Edição Especial “Nosso Baile Black”

Domingo, 30 de junho

Horário: 16h

Local: Casa Black Rio – Rua Alfeu Farias de Castro, 6 – Madureira

Ingressos: a partir de R$ 15

Arraiá

Arraiá do Salgueiro

Sexta, Sábado e Domingo

Endereço: Rua Silva Teles - Andaraí

Ingresso: Grátis

Arraiá do Museu do Pontal 2024

29 e 30 de junho

Horário: a partir das 10h

Entrada gratuita e livre para todas as idades

Arraiá da EcoVilla Ri Happy

Datas: 29 e 30 de junho de 2024

Horário: 15h às 18h

Local: EcoVilla Ri Happy

Endereço: dentro do Parque Jardim Botânico, Rua Jardim Botânico, 1008

Ingressos: R$ 45 (meia)

Arraiá do Sesc Ramos

30/06, 15h às 21h

Ingressos: R$ 4 (credencial plena Sesc e meia-entrada), R$ 6 (convênio) e R$ 8 (público geral).

Endereço: R. Teixeira Franco, 38

Arraiá Rock 80 no Centro do RioDias: 29 e 30 de junho

Horário: das 12h às 22h

Local: Porto Maravilha – Ao lado da Roda Gigante Yupi Star

Endereço: Porto Maravilha - Av. Rodrigues Alves, 455

Arraiá da Aleza

Horário: a partir das 15h

Funcionamento da Aleza: De quarta a sábado, das 15h às 23h (com entrada permitida até às 22h) e aos domingos e feriados das 15h às 21h

Entrada: Gratuita | Consumo no local | Caso ocorra mudança de tempo, podem ocorrer alterações na programação

Classificação: Livre | Adolescentes menores de 17 anos acompanhados de pais ou responsáveis

Localização: Terraço do Shopping Boulevard

Endereço: R. Barão de São Francisco, 236 - Vila Isabel, Rio de Janeiro - RJ



Espetáculos e Outros

14ª EDIÇÃO DO FESTU – A Festa do Teatro

Data: 28, 29 e 30 de junho

Horário: Sexta e Sábado às 19h e Domingo às 17h

Local: Teatro Dulcina

Endereço: Rua Alcino Guanabara, n° 17 – Cinelândia– RJ

Classificação: Livre

Ingressos: Gratuitos (retirados na bilheteria do teatro 1h antes da primeira apresentação de cada dia)

"Tardes Brincantes"

Sempre aos sábados, domingos e feriados

Horário: de 14h às 18h

Local: EcoVilla Ri Happy

Endereço: dentro do Parque Jardim Botânico, Rua Jardim Botânico, 1008

Ingresso: Combo Arraíá + Tardes Brincantes - R$120

Tipo de evento: Entretenimento familiar