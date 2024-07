Ney Matogrosso - Globo/Léo Rosario

Ney MatogrossoGlobo/Léo Rosario

Publicado 05/07/2024 17:08

Rio - A sétima edição do Festival de Inverno, na Marina da Glória, localizada na Zona Sul do Rio, começa neste fim de semana e reúne grandes nomes da música, como Marcelo D2, Ney Matogrosso, Criolo, Arnaldo Antunes, Frejat, Nando Reis, Alcione, Maria Rita e Péricles. O evento ainda conta com a Orquestra Voadora, que comanda um cortejo acústico em um dos intervalos dos shows.

fotogaleria

Nesta sexta-feira, o grupo Fresno faz show no Qualistage, na Zona Oeste do Rio. Na mesma região, Poze do Rodo e o grupo 'Tá na Mente' se apresentam no Espaço Hall, em mais uma edição do projeto "É Rap, É Trap, é Funk e Pagode". Sábado, a banda Cyrus anima a galera da Areninha Cultural Hermeto Pascoal, em Bangu. Domingo, o grupo The Manhattans, formado em 1962 em Nova Jersey, leva seus maiores sucessos ao palco do Vivo Rio, na Zona Sul.

Shows

Fresno

Sexta-feira, às 22h (a casa abre 2h antes)

Local: Qualistage - Shopping Via Parque

Endereço: Av. Ayrton Senna, 3000 - Barra da Tijuca - RJ

Ingresso: a partir de R$ 90

Menos É Mais

Sexta-feira, a partir das 22h

Local: Via Music Hall

Endereço: Rod. Pres. Dutra, 4200 – Parque Barreto, São João de Meriti – RJ

Ingresso: a partir de R$ 40



Simone Mazzer - 'Deixa ela falar'

Sexta-feira e sábado, às 19h

Local: Teatro Gonzaguinha

Endereço: Rua Benedito Hipólito 125, Centro

Ingresso: Grátis



Poze do Rodo e Tá Ná Mente

Sexta-feira, a partir das 22h

Local: Espaço Hall

Endereço: Av. Ayrton Senna, 5850 – Barra da Tijuca

Ingresso: a partir de R$ 40



Festival de Inverno

Sexta-feira, a partir das 19h: Marcelo D2, Cortejo da Orquestra Voadora, Ney Matogrosso e Criolo

Sábado, a partir das 17h: Arnaldo Antunes, Cortejo da Orquestra Voadora, Frejat e Nando Reis

Domingo, a parti rdas 15h: Alcione, Cortejo da Orquestra Voadora, Maria Rita e Péricles

Local: Marina da Glória

Endereço: Av. Infante Dom Henrique, S/N - Glória

Ingresso: a partir de R$ 140



Banda Cyrus

Sábado, às 21h

Local: Areninha Cultural Hermeto Pascoal

Endereço: Praça Primeiro de Maio s/no, Bangu

Ingresso: R$ 10



The Manhattans

Domingo, às 20h (a casa abre 2h antes)

Local: Vivo Rio

Endereço: Avenida Infante Dom Henrique, 85, Parque do Flamengo - Rio de Janeiro

Ingresso: a partir de R$95



Espetáculos



"A Pedra Escura"

Sexta-feira e sábado, às 20h, e domingo, às 19h

Local: Teatro Domingos Oliveira - Planetário do Rio de Janeiro

Endereço: Av. Padre Leonel Franca 240, Gávea

Ingresso: a partir de R$ 20



"Mão de Vaca"

Sexta-feira e sábado, às 20h, e domingo, às 19h

Local: Teatro Café Pequeno

Endereço: Av. Ataulfo de Paiva 269, Leblon

Ingresso: a partir de R$ 20



"Doidas e Santas", com Cissa Guimarães

Sexta-feira e sábado, às 20h; e domingo, às 19h

Local: Teatro PRIO (no Jockey Club)

Endereço: Av. Bartolomeu Mitre, 1110B - Leblon - Rio de Janeiro

Ingressos: R$100 (inteira)



"Leão Rosário"

Sexta-feira e sábado, às 19h, e domingo, às 18h

Local: Centro Cultural Banco do Brasil

Endereço: R. Primeiro de Março, 66 - Centro, Rio de Janeiro

Ingresso: R$ 30



"Leci Brandão na palma da mão"

Sábado, às 16h

Local: Museu da História e da Cultura Afro-Brasileira (Muhcab)

Endereço: Rua Pedro Ernesto 80, Gamboa

Ingresso: Grátis



"Pluft, O Fantasminha"

Sábado e domingo, às 17h

Local: Teatro Tablado

Endereço: Avenida Lineu de Paula Machado, 795 - Lagoa, Rio de Janeiro

Ingressos: R$70



"O Porteiro – A Comédia"

Sábados, às 19h, e domingo, às 17h

Local: Teatro Firjan Sesi Jacarepagua

Endereço: Av. Geremário Dantas, 940 - Pechincha

Ingresso: R$ 40



"Latitudes dos Cavalos"

Sábado, às 20h, e domingo, às 19h

Local: Cidade das Artes

Endereço: Av. das Américas 5300, Barra da Tijuca

Ingresso: a partir de R$ 25



"Romeu e Julieta"

Domingo, às 13h

Local: Arena Cultural Abelardo Barbosa – Chacrinha

Endereço: Rua Soldado Elizeu Hipólito 138, Pedra de Guaratiba

Ingresso: a partir de R$ 20

"Uma Saudação à Mariah Carey"

Sexta, às 20h

Local: Teatro Bangu Shopping

Endereço: R. Fonseca, 240 - Espaço 174 - Bangu

Valor: A partir de R$ 50

"Deu a Louca na Encantaria"

Domingo, às 15h

Local: Parque Glória Maria, Santa Teresa

Ingresso: grátis



Mais opções



Exposição "Eterno Egito"

Sexta, sábado e domingo, das 14h às 18h

Local: Casa Museu Eva Klabin

Endereço: Av. Epitácio Pessoa, 2480 - Lagoa

Ingresso: Grátis

Exposição "Achados (entre) Perdidos"

De terça a domingo, das 12h às 18h

Local: Paço Imperial

Endereço: Praça XV de Novembro, 48 - Centro

Ingresso: grátis

Exposição Caboclos da Amazônia: Arquitetura, Design e Música

Terça a domingo, de 12h às 18h

Local: Centro Cultural do Patrimônio Paço Imperial

Endereço: Praça XV de Novembro, 48. Centro

Entrada: grátis



Exposição "Só a arte toca as intocáveis verdades"

Sexta, sábado e domingo, das 16h às 21h

Local: Espaço Cultural Sérgio Porto

Endereço: Rua Visconde de Silva, ao lado do nº 292, Humaitá

Ingresso: Grátis



Circo Robatiny Spectacular

Sábados e domingos, às 16h, 18h e 20h30.

Local: Shopping Uptown Barra

Endereço: Av. Ayrton Senna, 5.500 – Barra

Ingresso: A partir de R$ 60



Exibição do filme "Divertida Mente 2"

Sexta, sábado e domingo, às 21h50

Local: CineCarioca Nova Brasília

Endereço: Praça Nossa Senhora de Fátima, Rua Nova Brasília s/nº, Bonsucesso

Ingresso: a partir de R$ 5

"Churrasquinho da Gigóia"

Sábado, das 15h às 23h

Local: Sunset Gigóia

Endereço: Ilha da Gigóia, 250, Barra da Tijuca

Ingresso: Cortesia Unissex até as 16h

* pós as 16h: R$ 25,00 por pessoa