Paulo Betti interpreta familiares em monólogoDivulgação / Mauro Khouri

Publicado 05/07/2024 12:04

Rio - Após nove anos da estreia do monólogo "Autobiografia Autorizada" no Rio, Paulo Betti está de volta à cidade. A peça entra em cartaz neste sábado (6), no Teatro Nelson Rodrigues, no Centro, com ingressos a partir de R$ 10 (meia-entrada).

O espetáculo é baseado em textos escritos pelo ator, de 71 anos, na adolescência e em artigos semanais publicados por Betti em um jornal de Sorocaba (SP), sua cidade natal.



Com 49 anos de carreira, o veterano, que tem percorrido o interior do Brasil em uma van levando a peça para pequenos teatros e praças públicas, não esconde alegria de poder voltar à cidade onde mora.



"Eu digo que é sempre uma expectativa diferente, uma responsabilidade maior, por ser onde a peça estreou, então eu quero mostrar mais. Para o Rio, eu trouxe uma montagem nova, diferente da que eu fiz em Londrina. O público vai contar com uma trilha sonora e com um álbum emocional, com fotos de tudo que já fiz e de pessoas que estiveram comigo em diversos trabalhos, antes do espetáculo começar."



Em cena, o artista resgata momentos de sua trajetória. "Eu viajo pela minha infância até a adolescência, vou da roça para a cidade, dou uma volta pela imigração. O monólogo vai proporcionar ao público comédia, drama e um pouco de poesia."



Paulo conta que a autobiografia foi "ganhando forma" enquanto escrevia a coluna. Ele, no entanto, só se deu conta do que tinha em mãos depois de mais de 25 anos de contribuições ao jornal. "Eu tinha uma coluna semanal em Sorocaba. Uma vez por semana, eu escrevia, mas não me dava conta que aquilo era escrever. Então, eu percebi ali que o meu monólogo estava escrito porque tomei nota de tudo a vida inteira."



No espetáculo, Paulo homenageia, ainda, pessoas importantes em sua vida. "Eu interpreto o meu pai, minha mãe e a minha avó, e com isso levo ao público uma experiência divertida e emocionante. Muitos ao final do show falam que se identificam e que gostariam de poder contar a sua história dessa maneira."



Viagens pelo Brasil



Antes de voltar ao Rio com a peça, o ator passou por cidades do Paraná. A rotina de viagens vem sendo compartilhada no Instagram do artista. "Em Londrina fui de encontro ao público, pois me apresentei em praças públicas e locais de fácil acesso, até para quem não tinha condições de ir. No Rio, irei disponibilizar 140 ingressos para essas pessoas, que não têm condições de comprar, para que possam desfrutar de um momento de diversão."



Além do monólogo, Paulo vai promover, no dia 13, um workshop de interpretação para jovens artistas e autores.



Serviço: