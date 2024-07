Bia Linhales e Maria Eduarda de Carvalho estrelam a peça Pluft, o Fantasminha - Chico Cerchiaro / Divulgação

Rio - Além das tradicionais festas julinas, o mês de julho também é marcado pelo período de férias escolares. E não tem desculpa para deixar os pequenos em casa. Há várias opções de diversão para a criançada - e toda a família - espalhadas pelo Rio de Janeiro, como oficinas, circos, zoológico e diversos espetáculos.

Um dos destaques deste fim de semana é a peça "Pluft, o Fantasminha", em cartaz no Teatro O Tablado, na Zona Sul. De autoria de Maria Clara Machado, o clássico infantil, prestes a completar 70 anos da sua primeira encenação, conta a história do rapto de Maribel pelo pirata Perna de Pau. Escondida no sótão de uma velha casa, a menina conhece Pluft, um fantasminha camarada, que até então tinha medo de gente, e os dois se tornam grandes amigos. Juntos, eles vão lutar contra o grande vilão.



A atriz Bia Linhales, intérprete de Pluft, fala sobre a emoção de interpretar um clássico nos palcos. "É uma das coisas mais lindas que se pode viver na profissão. Porque o clássico se dá justamente nessa atemporalidade. O público tem carinho por essa peça que é parte da cultura teatral infantil do nosso país desde 1955. Para mim é uma emoção gigantesca fazer parte dessa história", declara a artista, ressaltando que a produção é uma ótima pedida para as férias.

"É a melhor opção para nossas crianças e também para todas que moram dentro dos adultos. Uma peça sobre a verdadeira coragem, que não é sinônimo de falta de medo, mas, sim, de ter medo e seguir em frente mesmo assim. Nossas crianças merecem consumir teatro de qualidade, que não subestime suas capacidades de interpretação. Um espetáculo para toda a família, para gentes e fantasmas!", afirma.

Foi na infância que Maria Eduarda de Carvalho conheceu a história de "Pluft". A atriz, que dá vida à Mãe Fantasma nesta temporada, ainda lembra como a peça transformou sua vida. "Não tinha mais do que cinco anos quando pisei no Tablado pela primeira vez. Era uma criança medrosa, mas para a surpresa do meu pai, que me levou para ver 'Pluft', não tive medo de nada. Ao contrário, me senti profundamente acolhida pela fantasia encenada e saí do teatro com uma sensação de que algo dentro de mim tinha mudado. Desde então passei a perseguir esta sensação de acolhimento através da arte".

"Aos 13 anos comecei a estudar no Tablado. A emoção de voltar a este teatro 29 anos depois, para encenar uma peça tão significativa, não cabe no dicionário. Não tem palavra que dimensione o tamanho do sentido. Mas posso dizer que fazer Pluft neste momento da vida, depois de tantas lutas, tantas batalhas, depois de todas as dores e delícias que vivi como atriz, é uma maneira de reafirmar a escolha de fazer da fantasia uma forma de vida", completa.

Maria também comenta que o público tem se emocionado com a produção, que está de volta ao teatro após uma década. "Crianças e adultos deixam o teatro profundamente sensibilizados. Eu ainda preciso me concentrar bastante para que a emoção não me domine em cena. Mas confesso que, da coxia, enquanto assisto os colegas, deixo que minha criança interior derrame algumas lágrimas emocionadas", revela.

Outros espetáculos que prometem encantar as crianças são: "Baú de Corações", no Teatro Fashion Mall, e "Kysha e Mine: Tô de Férias", no Teatro das Artes. Entre as opções gratuitas estão: "Super Mário Bros", no shopping Nova Iguaçu, e "Os Saltimbancos", no Caxias Shopping. Para quem gosta de circo, o Vostok estreia nesta sexta-feira (12), no Via Parque Shopping, na Barra da Tijuca. Já o Robatiny Spectacular está localizado no Shopping Uptown Barra.

Confira a programação completa:

AquaRio

Sexta-feira, das 9h às 17h (entrada circuito até as 16h), sábado e domingo, das 9h às 18h (entrada circuito até as 17h)

Endereço: Praça Muhammad Ali - Via Binário do Porto, s/n - Gamboa

Ingresso: a partir de R$75



Circuito Galinha Pintadinha

Sexta-feira e sábado, das 10h às 22h, e domingo, das 13h às 21h

Local: Praça de Eventos do Shopping Grande Rio

Endereço: Rua Maria Soares Sendas 111, São João de Meriti

Ingresso: R$ 50 (30 minutos)



Parque Mundo Bita – Carioca Shopping

Sexta-feira, sábado e domingo, das 10h às 22h

Local: Praça de Eventos – Carioca Shopping

Ingresso: R$ 35 ( 30 minutos)



LEGO® Minecraft

Sexta-feira, sábado e domingo, das 12h às 20h

Local: Barra Shopping

Endereço: Av. das Américas, 4666 - Barra da Tijuca, Rio de Janeiro

Ingresso: Grátis



Estação Turma da Mônica

Sexta-feira, das 13h às 21h; sábado, das 10h às 22h; e domingo, das 12h às 21h

Local: Shopping Metropolitano Barra

Endereço: Av. Embaixador Abelardo Bueno, 1300 - Jacarepaguá, Rio de Janeiro

Ingresso: a partir de R$79,90 (adulto + 1 criança / sexta) e R$89,90 (adulto + 1 criança / sábado e domingo)



Minicampo de Golfe Data

Sexta-feira, sábado e domingo, das 14h às 20h

Local: Via Parque Shopping

Endereço: Av. Ayrton Senna, 3000 - Barra da Tijuca, Rio de Janeiro

Evento gratuito



Circo Vostok

Sexta-feira, às 20h; sábados e domingos, às 16h30 e 19h30

Local: Via Parque Shopping

Endereço: Av. Ayrton Senna, 3000 - Barra da Tijuca, Rio de Janeiro

Ingresso: a partir de R$ 40



Circo Robatiny Spectacular

Sexta-feira, às 20h30; sábados e domingos, às 16h, 18h e 20h30.

Local: Shopping Uptown Barra

Endereço: Av. Ayrton Senna, 5.500 – Barra

Ingresso: A partir de R$ 60



BioParque do Rio - Zoológico

Sábado e domingo, das 9h às 17h (entrada no circuito de visitação até às 16h)

Endereço: Quinta da Boa Vista S/n- São Cristóvao

Ingresso: a partir de R$ 24,75



Brincadeiras e músicas lúdicas - É dia de Rock, bebê!

Sábado, das 10h às 12h

Local: Botafogo Praia Shopping

Endereço:

Ingresso: Grátis



Oficinas no Museu

De Amuletos: Sábado, às 15h

De Teatro de Sombras - Histórias Egípcias: Domingo, às 15h

Local: Casa Museu Eva Klabin

Endereço: Av. Epitácio Pessoa, 2480 - Lagoa

Ingresso: Grátis



Espetáculo "Super Mário Bros"

Sábado, às 16h

Local: Shopping Nova Iguaçu

Endereço: Av. Abílio Augusto Távora, 1.111 – Bairro da Luz – Nova Iguaçu

Ingresso: Grátis



Espetáculo "Pluft, O Fantasminha"

Sábado e domingo, às 17 h

Local: Teatro Tablado

Endereço: Avenida Lineu de Paula Machado, 795 - Lagoa, Rio de Janeiro

Ingressos: R$70

"Kysha e Mine: Tô de Férias"

Sábado e domingo, às 17h

Local: Teatro das Artes - Shopping da Gávea

Endereço: Rua Marquês de São Vicente, 52 - Shopping da Gávea, 2º Piso - Loja 264 - Gávea, Rio de Janeiro

Ingresso: a partir de R$ 60



"Baú de Corações"

Sábado e domingo, às 17h30

Local: Teatro Fashion Mall

Endereço: Estrada da Gávea , 899 - São Conrado

Ingresso: a partir de R$ 40



Arraiá da Maduzinha - Brincadeiras típicas

Domingo, a partir das 15h

Local: Madureira Shopping

Endereço: Estrada do Portela, nº 222, Madureira – RJ

Ingresso: Grátis



Espetáculo "O Arraiá no Sítio do Pica-Pau Amarelo"

Domingo, às 17h

Local: Américas Shopping

Endereço: Avenida das Américas, 15.500, Recreio dos Bandeirantes – Rio De Janeiro

Ingresso: Grátis