Belo traz turnê para o Rio e avisa: Preparando um espetáculo incrívelDivulgação

Publicado 11/07/2024 19:39

Rio - Belo se apresenta com sua nova turnê, "Belo in Concert", nesta sexta-feira (12), no Qualistage, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. Com mais de 25 anos de carreira, o cantor promete uma apresentação única e emocionante, celebrando os sucessos que marcaram gerações.

"Estou muito feliz em trazer minha turnê 'Belo In Concert' para o Rio de Janeiro. Será uma noite inesquecível, onde vamos relembrar vários sucessos da minha carreira. O Rio de Janeiro sempre teve um lugar especial no meu coração. A energia e o carinho do público carioca são incomparáveis. Mal posso esperar para sentir essa vibração mais uma vez", diz.

Com um repertório que inclui hits como "Eternamente", "Tua Boca", "Quero Te Amar", e "Todo Azul do Mar", Belo dá spoilers do show. "Estamos preparando um espetáculo incrível, com uma produção impecável. Quero que todos os presentes sintam a emoção e a paixão que coloco em cada nota e cada letra. Vai ser uma noite de muita alegria e emoção", revela.

Serviço