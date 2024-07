Rua Ceará recebe festival em comemoração ao Dia do Rock - Divulgação

Publicado 12/07/2024 16:30

Rio - Reduto do underground carioca, que já recebeu em seus palcos bandas como Planet Hemp, Angra e Los Hermanos, a Rua Ceará, na Praça da Bandeira, vai receber neste domingo (14) uma super comemoração ao Dia do Rock. O evento contará com 100 bandas de artistas do Rio e de outros estados, além de uma atração internacional.



As apresentações serão divididas em 10 palcos espalhados por bares e pubs da região, como o Heavy Beer Bar, Garage Grindhouse, Duck Walk Pub e O Pecado Mora ao Lado, além de dois palcos externos ao longo da rua. A produção do festival é da Bonde Music, Breu Produções, Hobbit Produções, Markus Roza, Noise Stage, Rob Low Produções e Zimbábue Produções.



Confira a programação:



Palco Noise Stage (Heavy Beer Bar)

12h30 – Estado Paranóico

13h30 – Hexen Sabbat

14h30 – Bicuda

15h30 – Cliva

16h30 – Os Vigaristas

17h30 – Stuff

18h30 – Sangue de Bode

19h30 – Breaking Kerolin

20h30 – Desinphernal

21h30 – Sétima Era



Palco Cover (Heavy Beer Bar)

13h – Prelude O Negative

14h – Skyscrapers

15h – Cytoteka

16h – Witch Sisters

17h – Nu Starfish

18h – Allan Jones

19h – Tribe

20h – Rocket Eve

21h – Kover

22h – Kruger



Palco Antuérpia (Heavy Beer Bar)

13h30 – Pneu com Água Parada

14h30 – Sunset Strip

15h30 – Speed Prowlers

16h30 – Seu Tuca

17h30 – Setbar

18h30 – Negrayscow

19h30 – A-Grave

20h30 – Inércia

21h30 – Onvecna

22h30 – Maré Morta



Palco Bonde Music (Heavy Beer Bar)

12h – Tornokré

13h – Steewild

14h – Samsara

15h – Selffab

16h – Tyhell

17h – Supersonido

18h – Cine Sinistro

19h – Chucky Ramirez

20h – Imundos

21h – Doidon Pixote



Palco Garage (Garage Grind House)

12h – Matilha

13h – Risca Faca

14h – Punkeando Raul

15h – Meio Cão

16h – Pacto Social

17h – Kröstah

18h – Evilness

19h – Zeugma (GO)

20h – Hate Spectrum

21h – Uzômi



Palco Hobbit / Zimbabue (Garage Grind House)

12h30 – Weed Terror

13h30 – Purgatory

14h30 – Vicious

15h30 – Baga

16h30 – Social Shit (ARG)

17h30 – Dôr Profána

18h30 – Beyond the Grave (SP)

19h30 – Podridão (SP)

20h30 – Angústia

21h30 – Spell Garden



Palco Breu (O Pecado Mora ao Lado)

12h – Resto

13h – Ouriço

14h – Utsu

15h – Teoria do Caos

16h – Dia de Greve

17h – Mityma

18h – Interium

19h – Queda Livre

20h – Austera

21h – Dethsire



Palco Rob Low (Duck Walk Pub)

12h – Dedo de Bruxa

13h – The Subs

14h – Cromossomos

15h – A Corte

16h – Tributados Tocam Raul

17h – Peyote

18h – Tha Mello

19h – Trash No Star

20h – Texuga

21h – Noise Under Control



Palco Bonde 1 (Rua Ceará)

12h – Fraternidade da Pedra

13h – Vicejo

14h – Anacrônicos

15h – Raivosos

16h – Macaco Sapiens

17h – Manni Moritz

18h – Mokambo

19h – Maverick Benedicto

20h – Coyote Valvulado

21h – Velho Jou



Palco Bonde 2 (Rua Ceará)

12h30 – Real Sociedade

13h30 – Kilgrave

14h30 – Móbile Drink

15h30 – 77 Idols

16h30 – Nosunnydayz

17h30 – A Última Gangue

18h30 – Nebulosa

19h30 – 808 Punks & Cariocas

20h30 – Ladrão

21h30 – Granmostarda





Serviço:

Dia do Rock

Domingo, a partir de 12h

Local: Rua Ceará - Praça da Bandeira

Ingresso: Grátis