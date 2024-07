Rafael Primot está de volta ao Rio com monólogo "Baby - Você Precisa Saber de Mim". - Divulgação / Leekyung

Publicado 15/07/2024 15:56

Rio – Rafael Primot está de volta ao Rio com o monólogo "Baby – Você Precisa Saber De Mim". Dirigida pelo ator em parceria com Rodrigo Frampton, a peça conta a história de Edu, um escritor que precisa revisitar o passado e a família, no interior, após a morte da mãe. O espetáculo fica em cartaz até 8 de agosto no Teatro das Artes, na Gávea, Zona Sul do Rio.



Em entrevista ao DIA, Primot conta como surgiu a ideia de montar o espetáculo. "O texto foi escrito há alguns anos, feito para quatro atores. Na época era um projeto de um grupo de São Paulo, que queria falar sobre luto e histórias de família. Com a pandemia, fiquei isolado em casa, com o Rodrigo [Frampton], que é meu melhor amigo há 20 anos. Começamos a procurar algo e alertei sobre aquele texto. Logo chamei o Franz Keppler, o autor, que fez adaptação para o monólogo. Ensaiamos no quintal da minha casa e fomos chamando amigos até a coisa engrenar. É essa sensação que levamos para o palco, uma história sendo contada dentro de casa."



Baseado em fatos reais, o texto aborda temas universais, como revela o protagonista. "A peça foi feita a partir da minha história, da do Rodrigo e do Franz, que perdemos nossas mães recentemente. Aí fomos costurando com outros relatos e adaptando. O Edu mora na cidade grande e a irmã com os pais no interior. Ela liga e conta que a mãe morreu. A partir daí os dois se juntam para poder sobreviver ao momento difícil e percebem que não se conhecem. O espetáculo é simples e intimista, não tem grandes performances, luz, cenário."



Participação de grandes amigas

A atriz Marjorie Estiano faz uma participação especial na peça (voz off). Já Débora Falabella é responsável pelo figurino. "Eu fui conversando com amigos e pessoas próximas, e a Débora e a Marjorie se interessaram logo pelo trabalho. Tenho uma relação com a Débora de muitos anos, pois fizemos outros trabalhos juntos. Já a Marjorie, estudamos juntos e fizemos o filme ‘Todo Clichê do Amor’, que eu dirigi. Pedi que ela fizesse uma pequena participação e ela topou."



A nova temporada do monólogo “Baby – Você Precisa Saber De Mim” marca o retorno de Primot ao Rio nove meses depois do fim da temporada do premiado espetáculo “A Herança”, em que contracenou com Bruno Fagundes e outros atores. Recentemente ele também foi o responsável pela adaptação do texto da peça “Kafka e Boneca Viajante”.



Serviço:



"Baby – Você Precisa Saber De Mim"

Data: Sábados e domingos, às 20h, até dia 8 de agosto

Local: Teatro das Artes

Endereço: Rua Marquês de São Vicente, 52, no Shopping da Gávea

Ingressos: R$ 50 (meia-entrada). Venda de ingressos na bilheteria ou pelo site

Classificação etária: 12 anos