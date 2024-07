Daniela Mercury - Divulgação

Rio - Além do show de Simone , há outras opções de curtição para o fim de semana no Rio. Um dos destaques é o '90´s Festival', na Marina da Glória, na Zona Sul, que acontece de sexta-feira a domingo, e reúne nomes como Daniela Mercury, Cidade Negra, Gabriel O Pensador, Fernanda Abreu, Ed Motta, Buchecha, Marcelo Falcão, É o Tchan, Valeska Popozuda, Raimundos, CPM 22, Detonautas e muito mais.

Se a grana está curta, a boa é a "1ª Edição do Arraiá de Duque de Caxias", em homenagem o Rei do Baião. Com entrada franca, o evento acontece na Nova Arena da Baixada, com apresentações de Zezé Di Camargo, Felipe Araújo, Falamansa, entre outros.

Ainda tem a famosa "Resenha do Mumu" e Alcione com Jorge Aragão, na Barra da Tijuca, Belo, em Campo Grande, Titãs, no Flamengo, Mc Cabelinho, Caio Luccas, Gioli e Sementt, no Morro da Urca, Marcelo Falcão e Raimundos, em Bangu, Nilze Carvalho, no Centro, e mais.

Para quem gosta de teatro, o espetáculo 'Gostava mais dos pais', com Bruno Mazzeo e Lucio Mauro Filho, está em cartaz, no Teatro Casa Grande, no Leblon. Já "Doidas e Santas", com Cissa Guimarães, tem feito o maior sucesso no Teatro PRIO, no Jockey Club. Uma opção para a criançada é "A Lenda do Rei Arthur", no Américas Shopping, na Barra da Tijuca, com entrada gratuita.

Confira a programação completa:

Shows

Falamansa, Zezé Di Camargo e mais - Arraiá em Duque de Caxias

Sexta-feira, a partir das 18h: Artshow, Quadrilha Carrosel Caipira, João Márcio & Fabiano, Quadrilha É O Fervo, João Gabriel e Falamansa

Sábado, a partir das 12h: Quadrilha Geração de Ouro Infanto, Trio Pé de Serra - Baioneiros, Trio Pé de Serra - Swingplay, Quadrilha Geração de Ouro, Yara Velasco, Lara Zuzarte e Zezé Di Camargo

Domingo, a partir das 12h: Trio Pé de Serra, Clara Barreto, Quadrilha Gonzagão do Pavilhão, Thiago Brava e Felipe Araújo

Local: Nova Arena da Baixada

Endereço: Avenida Washington Luiz / Santa Cruz da Serra, Caxias (ao lado da UFRJ)

Ingresso: Grátis

90´s Festival

Sexta-feira, a partir das 19h: Gabriel O Pensador, Fernanda Abreu, Ed Motta, Cidade Negra, Buchecha, Valeska Popozuda, Furacão 2000 e DJ Marlboro.

Sábado, a partir das 17h: Charlie Brown JR, Detonautas, CPM 22, Marcelo Falcão, Raimundos, Dread Lion, Ponto de Equilíbrio, Farofa Carioca e Baia.

Domingo, a partir das 15: Timbalada, É o Tchan, Daniela Mercury, Raiz do Sana, Mestre Ambrósio e Forroçacana.

Local: Marina da Glória

Endereço: Av Infante Dom Henrique, s/n, Glória

Ingresso: a partir de R$ 80

Nilze Carvalho

Sexta-feira, às 19h30

Local: Teatro Rival Petrobras

Endereço: Rua Álvaro Alvim, 33 - Subsolo, Rio de Janeiro

Ingresso: R$ 50

Titãs Microfonado

Sexta-feira, às 21h (a casa abre 2h antes)

Local: Vivo Rio

Endereço: Avenida Infante Dom Henrique, 85, Parque do Flamengo - Rio de Janeiro

Ingressos: a partir R$ 100



Dino Fonseca

Sexta-feira, às 22h

Local: Qualistage

Endereço: Av. Ayrton Senna, 3000 - Barra da Tijuca, Rio de Janeiro

Ingresso: a partir de R$ 60



Roupa Nova

Sábado, a partir das 20h

Local: Via Music Hall

Endereço: Rod. Pres. Dutra, 4200 – Parque Barreto, São João de Meriti – RJ

Ingresso: a partir de R$ 40

Thaís Fraga

Sábado, às 20h

Local: Bananeira Jazz Club

Endereço: Estrada da Barra da Tijuca, 1.636, no Itanhangá - Rio de Janeiro

Ingresso: R$ 50



Alcione e Jorge Aragão

Sábado, a partir das 20h30

Local: Espaço Hall

Endereço: Av. Ayrton Senna, 5850 – Barra da Tijuca

Ingresso: a partir de R$ 30



Belo

Sábado, às 21h

Local: Clube dos Aliados

Endereço: Estrada do mendanha, 1025, em Campo Grande

Ingresso: a partir de R$ 50



Mc Cabelinho, Caio Luccas, Gioli e Sementt

Sábado, às 22h

Local: Morro da Urca

Ingresso: a partir de R$ 100

Tango Revirado

Domingo, às 11h

Local: Theatro Municipal do Rio de Janeiro

Endereço: Praça Floriano, S/N - Centro, Rio de Janeiro - RJ

Ingresso: a partir de R$ 15

Resenha do Mumu

Domingo, às 15h

Local: Cidade das Artes

Endereço: Av. das Américas, 5300 - Barra da Tijuca, Rio de Janeiro

Ingressos: a partir de R$125,00



Marcelo Falcão e Raimundos

Domingo, a partir das 17h

Local: Arena Bangu - Estacionamento do Bangu Shopping

Endereço: R. Fonseca, 240 - Bangu, Rio de Janeiro - RJ

Ingresso: a partir de R$ 30

Espetáculos

'Mahatma Andy e a Batata Filosofal'

Sexta-feira e sábado, às 19h

Local: QueeRIOca

Endereço: Travessa do Comércio, n.16 (Arco do Teles), Centro

Ingresso: R$ 40



'Gostava mais dos pais', com Bruno Mazzeo e Lucio Mauro Filho

Sexta e sábado, às 20h; e domingo, às 18h

Local: Teatro Casa Grande

Endereço: Av. Afrânio de Melo Franco, 290 - Leblon, Rio de Janeiro

Ingressos: a partir de R$ 39,60



'Sagração' - companhia de Dança Deborah Colker

sexta-feira, às 21h, sábado, às 19h e domingo, às 18h

Local: Grande Sala da Cidade das Artes

Endereço: Avenida das Américas, 5.300 – Barra da Tijuca

Ingresso: a partir de R$19,60



'Doidas e Santas', com Cissa Guimarães

Sexta-feira e sábado, às 20h; e domingo, às 19h

Local: Teatro PRIO (no Jockey Club)

Endereço: Av. Bartolomeu Mitre, 1110B - Leblon - Rio de Janeiro

Ingressos: R$100 (inteira)



'Candeia'

Sábado, às 18h

Local: Sesc São Gonçalo

Edereço: Av. Pres. Kennedy, 755 - Estrela do Norte, São Gonçalo

Ingresso: R$ 10



'A Lenda do Rei Arthur'

Domingo, às 17h

Local: Américas Shopping

Endereço: Avenida das Américas, 15.500, Recreio dos Bandeirantes – Rio De Janeiro

Ingresso: Grátis

Mais opções

Festival Celebra - Música e gastronomia

Sexta-feira, das 17h às 23h, sábado, das 13h às 23h; e domingo, das 13h às 22h

Local: Shopping Nova Iguaçu - Estacionamento da Pedreira

Endereço: Av. Abílio Augusto Távora, 1.111 – Bairro da Luz – Nova Iguaçu – RJ

Ingresso: Grátis



Circo Vostok

Sexta-feira, às 20h; sábados e domingos, às 16h30 e 19h30

Local: Via Parque Shopping

Endereço: Av. Ayrton Senna, 3000 - Barra da Tijuca, Rio de Janeiro

Ingresso: a partir de R$ 40



Circo Robatiny Spectacular

Sexta-feira, às 20h30; sábados e domingos, às 16h, 18h e 20h30.

Local: Shopping Uptown Barra

Endereço: Av. Ayrton Senna, 5.500 – Barra

Ingresso: A partir de R$ 60



Festival de Histórias

Sábado, das 17h às 19h

Local: Livraria Leitura - Shopping Rio Sul

Endereço: Av. Lauro Sodré, 445 – Shopping Rio Sul – Botafogo/RJ

Ingresso: Grátis

'Arraiá do Lobo'

Sábado, a partir das 18h

Local: Quadra da Independentes de Olaria

Endereço: rua Alfredo Barcellos, 711 – Olaria

Entrada: Grátis

Infantil



Colônia de Férias - EcoVilla Ri Happy

Faixa etária de 1 a 4 anos

Hora: 9h às 11h30

Investimento:

Semanal - 22/07 a 27/07 ( R$ 690,00)

Diária - sujeito a lotação (R$ 170,00)

Duração: 2h 30 min/dia



Faixa etária de 4 a 10 anos

Hora: 13h às 17h

Investimento:

Semana - 22/07 a 27/07 ( R$ 764,00)

Diária - sujeito a lotação (R$ 220,00)

Duração: 4 horas/dia

As crianças precisam trazer seu lanche, garrafa de água e uma muda de roupa.