Simone celebra trajetória profissional - Lorena Dini / Divulgação

Publicado 19/07/2024 06:00

Rio - Simone, de 74 anos, deu os primeiros passos como cantora profissional em 1973 após desistir da carreira de jogadora de basquete. De lá para cá, gravou 31 álbuns de estúdio e seis ao vivo, alguns produzidos para o mercado internacional. Entre os artistas com quem já dividiu os vocais estão grandes nomes da música, como Milton Nascimento, Chico Buarque, Gilberto Gil, Jorge Ben Jor, Roberto Carlos e Ney Matogrosso. Ela também chegou a ser indicada por três vezes ao Grammy Latino e gravou sambas-enredo. Com 51 anos de estrada, a intérprete comemora seus feitos profissionais e revela se deseja conquistar mais algo.

"Sinto-me vitoriosa! Mas acredito que música é como a vida, sempre terá uma nova história a ser contada e é isso que foco em conquistar. Espero continuar levando grandes composições e sentimentos da música brasileira para o público. É um dom que Deus me deu e tenho disciplina para fazer o melhor com ele. Enquanto houver boas canções, estarei cantando", comenta.

A artista, inclusive, descarta uma possível aposentadoria. "Não consigo me ver fora dos palcos, sem cantar. Eu tenho dedicação, trabalho muito fisicamente, faço fono diariamente e tenho bastante tesão pelo que faço. Amo o que faço e o que isso desperta em minha vida", destaca.

Após quase dois meses, Simone retorna ao Rio com a turnê "Tô Voltando", em celebração aos seus 50 anos de carreira, e se apresenta, neste sábado (20), na casa de shows Ribalta, na Zona Oeste do Rio. Ela diz que reunir seus grandes sucessos neste espetáculo não foi tarefa simples. "Foi um trabalho árduo, mas gratificante. Ao lado de Marcus Preto, meu diretor musical, selecionei grandes composições que representam esses 51 anos de carreira. Demos preferência para canções gravadas originalmente por mim, com exceção de 'Divina Comédia Humana', um presente de Belchior para mim, que agora segue no meu repertório".

Nascida em Salvador, a compositora entrega que é apaixonada pelo Rio de Janeiro. "Nenhuma cidade que eu conheço no mundo é tão bonita quanto esta. É a cidade que eu escolhi morar, saindo de Salvador, que também amo muito e é meu berço, passei um tempo em São Paulo e fiquei aqui. Fiquei e finquei a minha vida nesta cidade. Adoro sentir o cheiro do mar, eu precisava morar num lugar assim, que fosse belo, com praia e belezas naturais. Nada é comparável a esta cidade".

Fã de Fernanda Montenegro

No último show no Rio, em maio, Simone recebeu uma artista bem especial na plateia: Fernanda Montenegro. Na ocasião, as duas se encontraram no camarim e posaram para fotos. Fã declarada da veterana, a cantora fala sobre seu amor pela atriz de 94 anos, recorda o primeiro encontro delas, nos anos 1980, e as homenagens que já prestou à mãe de Fernanda Torres.

"A Fernanda, ela é a minha mais completa emoção. Eu já declarei isso, fiz um disco declaradamente oferecido a ela. Pedi ao Bituca (Milton Nascimento) e ao [Fernando] Brant que fizessem uma música para Fernanda, 'Mulher da Vida', gravei, ofereci o meu trabalho a ela. Desde a primeira vez que nos encontramos, lá nos anos 1980, é sempre como se fosse o primeiro encontro. Muita emoção, respeito, carinho e admiração. E é assim, foi e será. Também tenho uma música com a Fernanda, retirada de uma carta que ela fez para mim. São muitos momentos inesquecíveis. Cantamos juntas 'Eu sei que vou te amar'. Ela, Milton Nascimento e eu. São momentos únicos e isso eu guardo dentro do meu coração", frisa.

'Adoro novelas'



Com quase 50 canções em trilhas de novelas, Simone diz que gosta de acompanhar os folhetins. "Eu adoro novelas! Momentos brilhantes da cultura brasileira estão eternizados nessa forma de arte e me sinto muito honrada por fazer parte delas com as canções. É algo que toca muitas pessoas", diz ela, que cita algumas canções especiais em tramas.

"Difícil escolher uma, mas hoje eu destaco 'Jura Secreta' de Sueli Costa e Abel Silva, minha primeira música em novela. Apareceu em 'O Profeta' (1977) e depois em 'Memórias de Amor' (1979). O significado é enorme, abriu um caminho para tudo".



Saúde em dia

Aos 75 anos, Simone dá um show de beleza e boa forma nos palcos, além de impressionar todos com sua voz. A cantora admite que cuida bem de sua saúde em todos os aspectos e é acompanhada por bons profissionais. "Cuido da minha saúde física, mental e espiritual. O que eu posso ajudar, o que compete a mim, eu faço. E isso se soma com o que Deus me dá. Eu sou cercada de bons profissionais, isso ajuda muito, porque é um trabalho que não é solitário. Trabalhamos em equipe, cada um faz o seu, eu faço o meu e está tudo certo", declara.

Serviço:

Simone - Tô Voltando

Sexta-feira, a partir das 22h30 (casa de shows abre duas horas antes)

Local: Ribalta Eventos

Endereço: Av. das Américas, 9650 - Barra da Tijuca

Ingresso: a partir de R$ 100